Врач рассказал о необратимой старческой болезни у детей

Деменция может поразить не только людей в пожилом возрасте, но и детей до 18 лет. О необратимой старческой болезни в своем Telegam-канале рассказал врач Леонид Доронин.

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По словам врача, у многих деменция ассоциируется с пожилыми людьми, так как чаще всего от этого заболевания страдают именно они. Однако существует и редкая форма заболевания, от которой страдают дети. Больной ребенок оказывается дезориентированным, неспособным контролировать эмоции, физическую и умственную деятельность.

Около 700 тысяч детей по всему миру страдают от деменции.

Согласно данным Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера, развитие деменции у детей провоцируют около 70 видов генетических отклонений.