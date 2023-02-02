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3 часа назад

Врач рассказал о необратимой старческой болезни у детей

Lenta.ru

Деменция может поразить не только людей в пожилом возрасте, но и детей до 18 лет. О необратимой старческой болезни в своем Telegam-канале рассказал врач Леонид Доронин.

Врач рассказал о необратимой старческой болезни у детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, у многих деменция ассоциируется с пожилыми людьми, так как чаще всего от этого заболевания страдают именно они. Однако существует и редкая форма заболевания, от которой страдают дети. Больной ребенок оказывается дезориентированным, неспособным контролировать эмоции, физическую и умственную деятельность.

Около 700 тысяч детей по всему миру страдают от деменции.

Согласно данным Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера, развитие деменции у детей провоцируют около 70 видов генетических отклонений.

Доронин отметил, что лечения от поражающего детей слабоумия пока нет.

Дети,
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