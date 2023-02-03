Когда нужно нанимать репетитора и как его выбрать

Психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская отмечает, что родители часто затевают ссоры в семье из-за плохой учебы детей. При этом они видят выход в том, чтобы нанять репетитора или самим включиться в процесс обучения.

Фото: СОВА СОВА

Психолог считает, что истина кроется примерно посередине. Она заостряет внимание на том, что принуждение и угрозы в отношении школьника – метод неэффективный. Нужно постараться выработать интерес к учебе. Не следует вселять ребенку страх перед двойкой, лучше замечать даже маленькие его победы.

Анастасия Екушевская считает, что репетитора можно нанять, если ребенок действительно не справляется с домашними заданиями и плохо усваивает материал.

- Если ребенку сложно дается какой-то предмет, если нагрузка для него слишком велика, найдите репетитора, который поможет разобраться и догнать школьную программу. Многие воспринимают репетитора как лишнюю нагрузку и источник стресса, но это не так. Настоящий источник стресса - домашние задания, с которыми ребенок не справляется, и уроки, на которых он не понимает учителя, - поясняет специалист.