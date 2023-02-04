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2 часа назад

Родителям посоветовали не дружить со своими детьми

Секрет Фирмыиещё 3

Многие родители пытаются быть для своих детей настоящими друзьями и выстроить доверительные отношения. Но, оказывается, этого делать не стоит. Практикующий психолог и сооснователь детского сада «Infant School Хамовники» Наталия Дербенёва рассказала, что отношения между родителями и детьми, в отличие от дружбы, не предполагают равноправия. И уж точно не нужно спрашивать у детей советов по взрослой жизни.

Родителям посоветовали не дружить со своими детьми
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам психолога, родители пытаются выстроить с детьми дружеские отношения по нескольким причинам:

  • возможность контроля. Если дети сами будут рассказывать о своих проблемах и секретах, то их легче контролировать;
  • родители боятся одиночества, поэтому загодя пытаются выстроить дружеские отношения с ребёнком;
  • самим родителям не хватает общения и они рассматривают ребёнка как друга;
  • желание чувствовать себя моложе.

В результате родители могут начать делиться с детьми вещами, к которым ребёнок не готов, а это может травмировать его. У ребёнка может возникнуть смещение в развитии или чувство вины перед родителями, так как он не может, например, дать нужный совет, потому что попросту не понимает такой ситуации.

«В моей практике был случай, когда родители обратились за помощью, потому что у ребенка вдруг из ниоткуда появились тревожность и страх. Во время беседы выяснилось, что они посвящали малыша во все свои финансовые вопросы и сложности. Безусловно, говорить с ребёнком о деньгах важно и нужно, однако делать это следует согласно его возрасту», — рассказала Дербенёва.

В результате у малыша исчезло чувство безопасности, так как он слишком близко столкнулся со взрослой проблемой. Идея ипотеки сильно напугала его. Впрочем, взрослые тоже пугаются этого понятия.

«Стремясь к доверительным отношениям с детьми, родители не должны забывать о своих обязанностях, дисциплине и соблюдении личных границ», — напомнила психолог.

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