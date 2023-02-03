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1 час назад

Психолог посоветовала родителям читать отзывы о репетиторах

RT на русском

Психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

Психолог посоветовала родителям читать отзывы о репетиторах
Фото: UnsplashUnsplash

«Задача репетитора ― не нагрузить ребёнка дополнительными упражнениями, а разъяснить тему, которую школьник упустил, заинтересовать ребёнка предметом и помочь преодолеть тревожность», — разъяснила Екушевская в интервью ФАН.

При выборе репетитора она посоветовала почитать отзывы на независимых площадках, изучить образовательную модель школы, в которой он работает.

Также важно лично пообщаться с репетитором, сходить вместе с ребёнком на пробное занятие, а после обязательно поинтересоваться его мнением о педагоге, заключила психолог.

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