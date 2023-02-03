Психолог посоветовала родителям читать отзывы о репетиторах

«Задача репетитора ― не нагрузить ребёнка дополнительными упражнениями, а разъяснить тему, которую школьник упустил, заинтересовать ребёнка предметом и помочь преодолеть тревожность», — разъяснила Екушевская в интервью ФАН .

При выборе репетитора она посоветовала почитать отзывы на независимых площадках, изучить образовательную модель школы, в которой он работает.

Также важно лично пообщаться с репетитором, сходить вместе с ребёнком на пробное занятие, а после обязательно поинтересоваться его мнением о педагоге, заключила психолог.