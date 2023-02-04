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1 час назад

Психолог высказалась о запрете доступа к соцсетям детям до 16 лет

Говорит Москва

С инициативой выступил член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт. По его словам, ограничение необходимо для психического здоровья несовершеннолетних. Ещё никогда не было такого «депрессивного, тревожного и суицидального поколения», считает он.

Психолог высказалась о запрете доступа к соцсетям детям до 16 лет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В эфире радиостанции «Говорит Москва» семейный психолог, реалотерапевт Яна Румянцева отметила, что мера может повлечь пробуждение интереса у подростков к контенту в соцсетях. Самооценка формируется в семье, уточнила эксперт.

«Практика тотальных запретов уже есть. Так было с алкоголем в советские годы. Тогда мы увидели, что это не решает проблему. Наоборот, запретный плод может стать сладким. Проблема не в самих соцсетях, а в том, что люди не различают, где правда, а где неправда. И когда воспринимают то, что там написано, за чистую монету, — отсюда происходят какие-то расстройства, неудовлетворённость жизнью, желание сделать как другие, навязанное ощущение, что ты должен всё, что у тебя безграничные возможности. И виноваты ли в этом соцсети?

Я думаю, что стоит направить внимание на то, чтобы показать семье — именно семья может детям дать то, чего детям не хватает. Это честное общение, показать, как и кому можно доверять, что близкий круг семьи — это те люди, которым можно доверять больше, чем другим людям. А всем подряд и всему, что пишут в соцсетях, не стоит доверять».

Дети,Крис Стюарт,Республиканская партия США,
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