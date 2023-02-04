Психолог высказалась о запрете доступа к соцсетям детям до 16 лет

«Практика тотальных запретов уже есть. Так было с алкоголем в советские годы. Тогда мы увидели, что это не решает проблему. Наоборот, запретный плод может стать сладким. Проблема не в самих соцсетях, а в том, что люди не различают, где правда, а где неправда. И когда воспринимают то, что там написано, за чистую монету, — отсюда происходят какие-то расстройства, неудовлетворённость жизнью, желание сделать как другие, навязанное ощущение, что ты должен всё, что у тебя безграничные возможности. И виноваты ли в этом соцсети?