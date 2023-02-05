Когда компьютерные игры идут детям на пользу

Различного рода эксперты постоянно стращают родителей, что гаджеты детям давать без меры не стоит, а игры — это вообще от лукавого. Поэтому мамы и папы портят отношения с детьми, пытаясь наставить тех на путь истинный, но это всё не обязательно. Детский психолог Мария Макухина рассказала, когда детям можно играть в компьютерные игры.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Вся суть кроется в чём — дети бывают разные и их реакцию на игры нужно просчитывать индивидуально, но. В целом их можно поделить на два типа — с подвижной нервной системой и стабильной.

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В первом случае детишки очень легко и быстро возбуждаются на любой раздражитель, поэтому игры для них могут стать причиной для сенсорной перегрузки или ухудшения особенностей нервной системы вроде синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Такие дети предрасположены к зависимостям от игр, у них может просесть концентрация и внимание, а ещё появиться тревожность и депрессия.

У детишек же со стабильной нервной системой игры не вызывают такой бурный ответ. Для них компьютерные игры могут помогать в развитии интеллекта, внимания и реакции. К тому же в будущем таким ребяткам будет легче попасть в киберспорт, который сейчас набирает и популярность, и обороты.

Но здесь важно помнить кое-что — помимо активных стрелялок и бродилок, есть и экономические стратегии, головоломки и другие спокойные игры, которые не вызывают острую реакцию ребёнка. Но любые игры способны навредить, если разрешать их без ограничений. В итоге всё может закончиться лишним весом, бессонницей, головной болью и другими недетскими проблемами.

А если ребёнок уже чересчур увлёкся играми, но отучить его не получается, стоит разобраться в причинах. Ни один ребёнок не захочет сбежать в виртуальную реальность, когда в настоящей ему так же интересно. Часто у детей случается приступ эскапизма совсем как у взрослых, но пока у них нет ипотеки и налогов, зато есть другие проблемы. Например, ссоры в семье, травля в школе, недостаток внимания или скука.