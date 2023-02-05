Как воспитывать ребенка без наказаний: ответ психолога

Психолог Полина Ивашина дала советы по воспитанию детей. Есть несколько важных секретов, о которых должен знать каждый родитель.

Главное, по словам специалиста, – уметь смягчать шишки, которые набивает малыш, и делать это нужно так, чтобы у него не пропал интерес действовать. Не нужно наказывать ребенка, необходимо подкреплять его действия либо положительно, либо отрицательно. Отрицательное подкрепление может внешне не отличаться от наказания, однако важен итог действия, передает «ФАН».