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58 минут назад

Как воспитывать ребенка без наказаний: ответ психолога

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Психолог Полина Ивашина дала советы по воспитанию детей. Есть несколько важных секретов, о которых должен знать каждый родитель.

Как воспитывать ребенка без наказаний: ответ психолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Главное, по словам специалиста, – уметь смягчать шишки, которые набивает малыш, и делать это нужно так, чтобы у него не пропал интерес действовать. Не нужно наказывать ребенка, необходимо подкреплять его действия либо положительно, либо отрицательно. Отрицательное подкрепление может внешне не отличаться от наказания, однако важен итог действия, передает «ФАН».

Существует несколько методов подкрепления.

  • Важно сразу реагировать на действия ребенка. Если он сделал что-то хорошее, то стоит его похвалить. Однако подкрепление не должно быть прямолинейным.
  • Величина подкрепления должна быть соразмерной поступку.
  • Воспитывать ребенка нужно через поощрения или их лишение. Также важно помнить, что каждая ошибка ребенка – это его точка роста.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что не стоит зацикливаться на здоровом образе жизни. Японский психиатр раскрыл секрет долголетия.

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