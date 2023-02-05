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3 часа назад

Стало известно о самых трудных заданиях для детей в начальной школе

Мослента

В ходе проведенного образовательной платформой Учи.ру исследования, в котором приняли участие 718 учителей и родителей, стало известно, что детям в начальной школе труднее всего даются русский язык и математика. Результаты опроса имеются в распоряжении «Мосленты».

Стало известно о самых трудных заданиях для детей в начальной школе
Фото: МослентаМослента

«По мнению опрошенных респондентов, ученики начальных классов имеют проблемы в формировании следующих умений: писать слова без орфографических ошибок, решать текстовые задачи по математике, определять безударные гласные в корне слов, решать примеры с использованием таблицы умножения», — говорится в пресс-релизе.

Более четверти опрошенных педагогов и родителей отметили, что написание слов без орфографических ошибок детям дается нелегко. К основными причинам, которые препятствуют успеху ученика в русском языке в начальной школе, учителя относят: плохое восприятие ребенком слов на слух, низкий уровень концентрации внимания и объема памяти, дисграфию.

В рамках исследования также выяснилось, что решение задач на движение, время и вычисление площади вызывает большие трудности у школьников начальных классов. Шесть из семи педагогов отмечают, что ребятам сложно вычленять условия и ключевой вопрос задачи.

Четверо из семи опрошенных педагогов отметили, что у учеников наблюдаются проблемы с вычислительными навыками, а именно с умножением на двузначные и трехзначные числа, сложением и вычитанием через десять, делением столбиком. Опрошенные педагоги также сходятся во мнении, что детям сложно учить таблицу умножения, особенно на двузначные и трехзначные числа.

Ранее сообщалось, что в Москве одиннадцатиклассников начали подготавливать к ЕГЭ по-новому.

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