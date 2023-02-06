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2 часа назад

ЛОР-врач назвала правильный способ лечения насморка у детей

Мослентаиещё 2

Правильный способ лечения насморка у детей назвала в беседе с «Мослентой» врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Елена Игнатенко. Специалист посоветовала не торопиться с использованием сосудосуживающих препаратов, а применять мягкий солевой раствор.

ЛОР-врач назвала правильный способ лечения насморка у детей
Фото: МослентаМослента

«Самое безопасное, что можно применять при начальных симптомах насморка, — это промывание носа теплыми солевыми (физиологическими) растворами два-три раза в день. Состав таких растворов максимально близок к естественной флоре носовой полости, поэтому он наиболее эффективен», — пояснила специалист.

По ее словам, сосудосуживающие средства не всегда показаны малышу и могут вызвать неприятные побочные эффекты. В идеале назначение любых препаратов происходит после посещения специалиста и подбора терапии на основании клинической картины, проведения необходимых лабораторных и инструментальных исследований, уточнила Игнатенко.

«Причиной заложенности носа может быть как острое респираторное заболевание, так и бактериальный синусит, а также гипертрофия аденоидной ткани или, к примеру, аллергический ринит. Во всех случаях лечение кардинально отличается и подбирается индивидуально. Облегчает состояние заложенности носа адекватное проветривание и достаточное увлажнение комнаты», — резюмировала отоларинголог.

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