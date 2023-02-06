ЛОР-врач назвала правильный способ лечения насморка у детей

«Причиной заложенности носа может быть как острое респираторное заболевание, так и бактериальный синусит, а также гипертрофия аденоидной ткани или, к примеру, аллергический ринит. Во всех случаях лечение кардинально отличается и подбирается индивидуально. Облегчает состояние заложенности носа адекватное проветривание и достаточное увлажнение комнаты», — резюмировала отоларинголог.