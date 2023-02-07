Как правильно ухаживать за молочными зубами у ребенка

Представители Американской академии педиатрии (AAP) дали несколько рекомендаций по поводу того, как правильно чистить молочные зубы. Начинать уход за полостью рта при этом нужно ещё до того, как у малыша появится первый зубик.

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Ещё до появления первого зуба у ребёнка нужно проводить одну важную процедуру после каждого кормления. Это протирание дёсен чистой влажной тряпочкой либо марлевой подушечкой.

Никогда не укладывайте малыша спать вместе с бутылочкой. Также не наливайте в бутылочку сладкие напитки и не окунайте соску ребёнка ни во что сладкое.

Когда ребёнку исполнится один год, сходите с ним к стоматологу. Можно посетить дантиста также в течение шести месяцев после появления первого зуба.

После появления первого зуба у малыша сразу же начните использовать зубную пасту с фтором. До трёх лет для чистки зубов хватит пасты размером с рисовое зёрнышко.

Когда ребёнку исполнится три года, выдавливайте уже больше пасты: на одну чистку должно уходить количество, равное горошине.

Помогать детям чистить зубы или контролировать этот процесс родители должны примерно до 10 лет.

Помните также, что молочным зубам вредят фруктовые соки, газировки, подслащённые напитки. А малышам до одного года давать сок вообще нельзя.