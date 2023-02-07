Ничего, кроме правды: почему ребенок врет и как на это реагировать

Детская ложь расстраивает родителей, но реагировать на нее нужно правильно.

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С раннего детства малышей учат говорить правду, но рано или поздно каждое чадо соврет родителям. Поймав ребенка на вранье, мама и папа не понимают, как поступить правильно: наказать, поговорить, проигнорировать? Психологи считают, что дети врут по нескольким причинам и реакция родителей должна соответствовать им.

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Страх последствий

Очень быстро малыши понимают, что за плохое поведение и проступки их могут наказать. Поэтому иногда шалости так и хочется утаить, а ответственность переложить на кого-то другого. Такая защитная реакция особенно часто проявляется у детей слишком строгих родителей.

Если вы заметили, что чадо то и дело врет, стараясь избежать неприятностей, пересмотрите свои взгляды на наказания. А затем поговорите с ребенком и попытайтесь развеять его страхи.

Повысить самооценку

Этот вариант часто встречается у детей постарше — школьников младших и средних классов. Они готовы приукрасить события, чтобы предстать в более выгодном свете. Если такие фантазии случаются нечасто, то не стоит обращать на них внимания. Не хвалите, не ругайте. Просто позвольте ребенку немного похвастаться.

Но когда такой вариант лжи начинает быть постоянным способом общения, родителям пора поговорить об этом с ребенком. Узнайте у малыша, почему он нуждается в таком одобрении и повышении самооценки. Может, он чувствует себя некрасивым, глупым или получает мало одобрения от вас или сверстников? Постарайтесь исправить ситуацию.

Подростковый бунт

В возрасте около 10 лет дети понимают, что родительский авторитет совсем не беспрекословен. Они с удовольствием начинают нащупывать границы дозволенного, пытаясь понять, где могут умолчать или сказать неправду. В этот момент родителям особенно сложно соблюдать баланс строгости и понимания, чтобы не разрушить хрупкий мостик между собой и подростком.

Попробуйте дать подростку немного больше свободы, но почаще напоминайте, что готовы выслушать, поддержать и помочь ребенку в любой момент.

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