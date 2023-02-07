Психолог: при выполнении ребенком домашнего задания назойливость ни к чему

Выполнение домашних заданий — важная составляющая образовательного процесса, однако это вовсе не значит, что родители должны стоять у ребенка над душой. Об этом в беседе с ФАН заявила психолог, академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская. Кроме того, по ее словам, не стоит давить на детей, в случае если они не хотят сиюминутно садиться за уроки.
"Вовсе не обязательно ежедневно стоять у ребенка над душой. Если он отказывается делать домашнее задание, то не стоит давить и тем более повышать на него голос. Попробуйте совсем другую тактику: "Не хочешь делать домашнее задание? Если ты так решил, то не делай". Вы увидите, что как только ребенок получает разрешение бездельничать, он поступает ровно наоборот", — пояснила эксперт.
Она добавила, что важны не сами сделанные уроки, а желание ребенка учиться. Психолог посоветовала показать школьнику, как пользоваться техниками тайм-менеджера и дать возможность ему самому планировать свою самостоятельную работу.