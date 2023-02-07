Психолог: при выполнении ребенком домашнего задания назойливость ни к чему

"Вовсе не обязательно ежедневно стоять у ребенка над душой. Если он отказывается делать домашнее задание, то не стоит давить и тем более повышать на него голос. Попробуйте совсем другую тактику: "Не хочешь делать домашнее задание? Если ты так решил, то не делай". Вы увидите, что как только ребенок получает разрешение бездельничать, он поступает ровно наоборот", — пояснила эксперт.