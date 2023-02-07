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48 минут назад

Психолог Екушевская: при выполнении ребенком домашнего задания назойливость ни к чему

Газета.Ruиещё 2

Выполнение домашних заданий — важная составляющая образовательного процесса, однако это вовсе не значит, что родители должны стоять у ребенка над душой. Об этом в беседе с ФАН заявила психолог, академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская. Кроме того, по ее словам, не стоит давить на детей, в случае если они не хотят сиюминутно садиться за уроки.

Психолог: при выполнении ребенком домашнего задания назойливость ни к чему
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Вовсе не обязательно ежедневно стоять у ребенка над душой. Если он отказывается делать домашнее задание, то не стоит давить и тем более повышать на него голос. Попробуйте совсем другую тактику: "Не хочешь делать домашнее задание? Если ты так решил, то не делай". Вы увидите, что как только ребенок получает разрешение бездельничать, он поступает ровно наоборот", — пояснила эксперт.

Она добавила, что важны не сами сделанные уроки, а желание ребенка учиться. Психолог посоветовала показать школьнику, как пользоваться техниками тайм-менеджера и дать возможность ему самому планировать свою самостоятельную работу.

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