Эксперты рассказали, почему важно читать с детьми

Эксперты пояснили, почему родителям стоит уделить внимание чтению книг с ребенком.

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При помощи чтения у ребенка формируется картина мира с первых дней его жизни. Клинический психолог Евгения Баринова отметила, что ребенок считывает реакции родителей при чтении и отмечает, как они реагируют на ту или иную сцену.

"Перенимает родительские реакции на себя и учится общаться с миром. Например, пришел серый волк — страшно. Прилетела добрая фея — радостно", — пояснила она в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

Психолог Никита Борисов добавил, что чтение развивает образное мышление. Ребенок учится представлять, как выглядят герои, что они чувствуют, как думают. Это, в свою очередь, помогает лучше чувствовать свои эмоции и развивает воображение.