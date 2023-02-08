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1 час назад

Эксперты рассказали, почему важно читать с детьми

Вечерняя Москваиещё 1

Эксперты пояснили, почему родителям стоит уделить внимание чтению книг с ребенком.

Эксперты рассказали, почему важно читать с детьми
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

При помощи чтения у ребенка формируется картина мира с первых дней его жизни. Клинический психолог Евгения Баринова отметила, что ребенок считывает реакции родителей при чтении и отмечает, как они реагируют на ту или иную сцену.

"Перенимает родительские реакции на себя и учится общаться с миром. Например, пришел серый волк — страшно. Прилетела добрая фея — радостно", — пояснила она в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

Психолог Никита Борисов добавил, что чтение развивает образное мышление. Ребенок учится представлять, как выглядят герои, что они чувствуют, как думают. Это, в свою очередь, помогает лучше чувствовать свои эмоции и развивает воображение.

7 февраля по всей стране стартовала акция в честь Международного дня книгодарения. «Вечерняя Москва» отправилась в один из магазинов — участников мероприятия.

Дети,Никита Борисов,
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