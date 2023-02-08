Как отучить детей тратить деньги в компьютерных играх

В Москве 11-летний ребенок украл у своих родителей почти 2 млн рублей и потратил их на оружие в компьютерной игре.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Психолог Инна Паустовская в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, как объяснить ребенку, почему не стоит тратить реальные деньги на виртуальные развлечения.

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11-летний подросток из столицы украл у родителей 1,8 млн рублей на оружие в компьютерной игре Standoff 2. Многие родители не знают, что внутренние покупки в игре могут обходиться в по-настоящему ощутимые суммы и соизмеряться с реальными товарами. Заядлые игроманы спускают настоящие состояния на оружие и скины в компьютерных играх — это действительно развитый и большой рынок, который измеряется миллиардами рублей в год.

Если родительская банковская карта привязана к аккаунту в игре, ребенок может тратить большие суммы и даже не замечать этого. Скины и редкое оружие в играх сегодня — это своего рода способ выделиться среди своих сверстников, наравне со смартфонами и одеждой в реальной жизни. Именно поэтому необходимо особенно внимательно следить за поведением и тратами подростка в виртуальном пространстве.

Психолог Инна Паустовская в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что разговаривая с ребенком о финансовой грамотности, нельзя забывать и о финансовой грамотности в Сети. Разговор о деньгах, по словам психолога, должен начинаться в раннем возрасте — с 4-5 лет, когда у ребенка формируются финансовые привычки, такие как умение копить, экономить, распоряжаться сэкономленными деньгами.

«В первую очередь важно, чтобы ребенок в целом понимал, что такое обращение с деньгами и как взаимодействовать с ними. Начинать нужно явно не в 11 лет, а намного раньше, когда дети учатся накоплениям. Например, копить деньги на игрушку, которую ему хочется, а не просить у мамы каждый раз. Это основы финансовой грамотности — объяснить, что деньги не берутся просто так из ниоткуда, что он должен распоряжаться ими с умом», — объясняет психолог.

При этом психолог уверена, что конкретно этот инцидент с московским подростком случился из-за отсутствия контакта и взаимопонимания с родителями. Ребенок не посоветовался о целесообразности этой покупки и в целом не обратился к маме с папой за помощью и советом. Это говорит о том, что, скорее всего, подросток уже давно «прячется» в игре — причем при попустительстве родителей.

Инна Паустовская отмечает: недостаточно сказать, что компьютерные игры могут быть опасными. Важно предложить ребенку альтернативу, проводить с ним больше времени, уделять внимание. Это, к сожалению, оказывается намного сложнее, чем отдать ребенка компьютеру.

«Конечно, возникает большой вопрос, каким образом ребенок смог это сделать. Это разговор про ответственность родителей, и дело даже не в деньгах, а то каким образом взаимодействуют родители и ребенок. То есть понимает ли ребенок, какие последствия могут быть у подобных действий, объяснили ли это ему родители. Ребенку нужно объяснять, что не все желания могут исполняться сразу же, что есть некие приоритеты, которые важно уметь расставлять. Однако, скорее всего, с ребенком просто не общаются. Общение заменяется гаджетами, чтобы ребенок не отвлекал родителей. Зачастую родителям проще, чтобы ребенок был занят с игрой, с каким-то гаджетом, и заниматься своими делами», — отмечает психолог.