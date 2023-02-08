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58 минут назад

Как накормить ребенка овощами, если он их не любит

runews24.ru

Эксперты считают, что есть несколько способов, с помощью которых получится накормить ребёнка овощами и даже привить у него любовь к этим продуктам.

Как накормить ребенка овощами, если он их не любит
Фото: UnsplashUnsplash

Первый способ – это экспериментировать. Нужно понять, в каком виде ребёнок больше любит овощи – свежие или приготовленные.

Учёные из Стаффордширского университета выяснили, что дети 9-11 лет не любят термически обработанные овощи. Им больше нравится свежая морковь в салате с яблоком.

Другие же любят тушёную морковь. Всё это можно понять только методом экспериментов.

Детям можно сделать микс из овощей и фруктов, так ребёнку может понравиться пюре из тыквы и персика или из брокколи и груши.

Можно замаскировать овощи в еде – добавить кабачок в мясные тефтели или котлеты. Также стоит приготовить картофельное пюре с добавлением пастернака или сельдерея.

Стоит попробовать приготовить обед вместе с ребёнком. Стоит заинтересовать его необычным десертом, где используются овощи.

Кроме того, ребёнку будет намного приятнее есть овощи, если они будут нарезаны в виде фигурок животных. Можно также украшать еду – сделать розы из помидоров или добавить «глазки» котлетам из оливок.

Ребёнок может есть овощи во время чтения или игр, стоит сопровождать их овощными перекусами.

Также можно предложить ребёнку попробовать овощное блюдо, он может не есть его полностью, но взять на пробу стоит. Так он проявит заботу к человеку, который готовил.

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