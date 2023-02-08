Как накормить ребенка овощами, если он их не любит

Эксперты считают, что есть несколько способов, с помощью которых получится накормить ребёнка овощами и даже привить у него любовь к этим продуктам.

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Первый способ – это экспериментировать. Нужно понять, в каком виде ребёнок больше любит овощи – свежие или приготовленные.

Учёные из Стаффордширского университета выяснили, что дети 9-11 лет не любят термически обработанные овощи. Им больше нравится свежая морковь в салате с яблоком.

Другие же любят тушёную морковь. Всё это можно понять только методом экспериментов.

Детям можно сделать микс из овощей и фруктов, так ребёнку может понравиться пюре из тыквы и персика или из брокколи и груши.

Можно замаскировать овощи в еде – добавить кабачок в мясные тефтели или котлеты. Также стоит приготовить картофельное пюре с добавлением пастернака или сельдерея.

Стоит попробовать приготовить обед вместе с ребёнком. Стоит заинтересовать его необычным десертом, где используются овощи.

Кроме того, ребёнку будет намного приятнее есть овощи, если они будут нарезаны в виде фигурок животных. Можно также украшать еду – сделать розы из помидоров или добавить «глазки» котлетам из оливок.

Ребёнок может есть овощи во время чтения или игр, стоит сопровождать их овощными перекусами.