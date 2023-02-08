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1 час назад

Родителям рассказали, какие мультики точно сломают психику ребенку

Секрет Фирмы

Каждый ответственный родитель печётся о здоровье своего малыша и мечтает о том, как тот вырастет и добьётся небывалого успеха. Но сделать это будет трудно, если с самого детства испортить ему психику. И как над ребёнком ни трясись, соблюдая все правила хорошего родителя, всегда можно не учесть одно — что же конкретно карапуз смотрит на планшете. Об опасности некоторых мультиков рассказала психолог Татьяна Исраелян.

Родителям рассказали, какие мультики сломают психику ребенку
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Всем понятно, что пока дети растут, они с удовольствием впитывают новую информацию, нужна она или нет. С кем не бывало — вот так чертыхнёшься при карапузе, а он потом с довольной улыбкой во все четыре зуба повторяет за родителем. Поэтому нужно тщательно следить за тем, что смотрит малыш на планшете или телевизоре.

Не все мультики и фильмы одинаково полезны, считает руководитель службы психологической помощи Татьяна Исраелян. Оказывается, в них сейчас нередко добавляют сомнительный контент, который хоть и может выглядеть забавным или нестрашным, несёт разрушительное значение для психики ребёнка.

В мультиках, которые смотрит карапуз, не должно быть насилия и крови, ругани, низкопробного юмора и прочих сцен в таком духе. Нельзя, чтобы транслировались жестокость к окружающим и животным, плохое отношение к родителям или положительное — к вредным привычкам. Даже в юмористическом ключе такое не стоит давать.

Как уберечь своего ребёнка от травмирующего контента? Только собственноручно отбирая для него мультики. Перед тем как включать их ребёнку, нужно их просмотреть и одобрить. И хорошо бы не давать их малышу, лишь бы он успокоился и не мешал, а смотреть вместе с ним, чтобы комментировать поступки героя и растолковывать их. Это поможет развитию у ребёнка интеллекта, фантазии, личных границ и так далее. Да ещё и отношения с родителями укрепит.

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