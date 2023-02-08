Родителям рассказали, какие мультики сломают психику ребенку

Каждый ответственный родитель печётся о здоровье своего малыша и мечтает о том, как тот вырастет и добьётся небывалого успеха. Но сделать это будет трудно, если с самого детства испортить ему психику. И как над ребёнком ни трясись, соблюдая все правила хорошего родителя, всегда можно не учесть одно — что же конкретно карапуз смотрит на планшете. Об опасности некоторых мультиков рассказала психолог Татьяна Исраелян.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Всем понятно, что пока дети растут, они с удовольствием впитывают новую информацию, нужна она или нет. С кем не бывало — вот так чертыхнёшься при карапузе, а он потом с довольной улыбкой во все четыре зуба повторяет за родителем. Поэтому нужно тщательно следить за тем, что смотрит малыш на планшете или телевизоре.

Не все мультики и фильмы одинаково полезны, считает руководитель службы психологической помощи Татьяна Исраелян. Оказывается, в них сейчас нередко добавляют сомнительный контент, который хоть и может выглядеть забавным или нестрашным, несёт разрушительное значение для психики ребёнка.

В мультиках, которые смотрит карапуз, не должно быть насилия и крови, ругани, низкопробного юмора и прочих сцен в таком духе. Нельзя, чтобы транслировались жестокость к окружающим и животным, плохое отношение к родителям или положительное — к вредным привычкам. Даже в юмористическом ключе такое не стоит давать.