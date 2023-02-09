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1 час назад

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку машины

Lenta.ru

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку машины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На рассмотрение нижней палаты парламента внесли законопроект, который предполагает возможность тратить средства из материнского капитала на покупку машины. Документ внесла глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, сообщает ТАСС.

В документе прописаны условия. В частности, автомобиль должен быть новым и произведенным на территории России. После покупки машина должна быть оформлена в собственность матери ребенка или детей. Кроме того, такой автомобиль «не подлежит продаже либо отчуждению иным способом» в течение трех лет после регистрации.

Ранее с похожим предложением выступала депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, это сделает семьи более мобильными и разнообразит их отдых. Семейный автомобиль — это не роскошь, а реальная необходимость, уверена она.

В настоящее время маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий, на образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов или будущую (накопительную) пенсию матери. С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года, то есть на 11,9 процента. Маткапитал на первого ребенка увеличился до 586,9 тысячи рублей. Выплата для семей со вторым ребенком, если до его появления права на материнский капитал не возникало, составит 775,6 тысячи рублей. В случае если при рождении второго ребенка семья уже получила выплату на первого, пособие составит 188,7 тысячи рублей.

Дети,Яна Лантратова,Нина Останина,Госдума,
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