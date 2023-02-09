Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку машины

На рассмотрение нижней палаты парламента внесли законопроект, который предполагает возможность тратить средства из материнского капитала на покупку машины. Документ внесла глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, сообщает ТАСС.

В документе прописаны условия. В частности, автомобиль должен быть новым и произведенным на территории России. После покупки машина должна быть оформлена в собственность матери ребенка или детей. Кроме того, такой автомобиль «не подлежит продаже либо отчуждению иным способом» в течение трех лет после регистрации.

Ранее с похожим предложением выступала депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, это сделает семьи более мобильными и разнообразит их отдых. Семейный автомобиль — это не роскошь, а реальная необходимость, уверена она.