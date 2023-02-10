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2 часа назад

Сестра турецкой звезды Эрчел усыновит выжившего после землетрясения ребенка

Lenta.ruиещё 3

Сестра турецкой звезды Эрчел усыновит выжившего после землетрясения ребенка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сестра звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заявила о том, что усыновит ребенка, выжившего после землетрясения, произошедшего в стране. Об этом сообщает Starhit с ссылкой на социальные сети близких актрисы.

Супруг Гамзе Эрчел Джанер Йылдырым опубликовал заявление, в котором пара обратилась к властям, выразив готовность взять на воспитание ребенка, потерявшего семью во время природного явления.

«Предупреждение: ваш запрос будет обработан Областным управлением по делам семьи и социальных служб в городе вашего проживания. После получения вашего запроса наше соответствующее управление свяжется с вами», — сообщили сестре актрисы и ее мужу в ответном письме.

Йылдырым рассказал о причинах принятия такого решения: «Мы с женой решили сделать это. Мы подали заявку, чтобы стать семьей для ребенка. Это будет трудный процесс, долгий процесс, немедленного ответа не будет. Но мы решили это сделать, и мы сделаем все возможное, если это будет сочтено целесообразным».

Сестра звезды проекта «Постучись в мою дверь» воспитывает двухлетнюю дочь Мави. В марте прошлого года у ребенка обнаружили рак, и сейчас племянница актрисы проходит лечение.

Ранее стало известно, что матери звезд турецких сериалов оказались под завалами после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

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