Как помочь школьнику побороть панику перед экзаменами

Почти каждый россиянин ждёт прихода весны, её тепла и первой зелёной травки. Правда, для выпускников 11-х классов весна ещё и время единого госэкзамена (ЕГЭ). Им предстоит нервная и напряжённая пора. Причём уровень паники перед экзаменами зашкаливает как у круглых отличников, так и у двоечников.

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О том, как помочь ребёнку не сойти с ума от стресса, рассказали врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков и детский и семейный психолог Наталья Наумова.

По словам Алексея Вилкова, нервничать перед экзаменом естественно — подростки переживают, что не успели всё выучить на 100%. Именно поэтому подготовку лучше начинать заранее, а нагрузку распределять равномерно. Тогда не придётся в последние месяцы осваивать всю школьную программу. Это поможет снизить уровень паники и избежать перенапряжения. Всё-таки нервные клетки лучше поберечь — они ещё пригодятся.

Специалист подчеркнул, что в этот период особенно важно поддерживать ребёнка и внушать ему веру в себя. Нагружать его домашними делами не стоит, но и важно давать ему время на отдых от учёбы.

Хорошо сочетать умственную нагрузку и спорт.

Семейный и детский психолог Наталья Наумова советует перед экзаменом хорошо выспаться. Самое продуктивное время для сна — с 10 вечера до 12 ночи. Если что-то нужно повторить, то лучше сделать это с утра пораньше.