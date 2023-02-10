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41 минуту назад

Названы способы приучить детей к экологичному образу жизни

Lenta.ruиещё 1

Приучить дошкольников к экологичному образу жизни можно через игру, школьников — через соревнования и систему поощрений. Но главным в обоих случаях всегда будет оставаться личный пример. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

Названы способы приучить детей к экологичному образу жизни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сейчас есть множество изданий, где детям рассказывают о загрязнении окружающей среды, бережном отношении к природе, можно смотреть мультики. К примеру, есть отличный полнометражный мультфильм "ВАЛЛ-И". Нельзя забывать и про метод "повторение — мать учения". Каждый раз, когда я собираюсь что-то выкинуть, я комментирую это для детей. В пять лет мой сын уже знает, какие основные фракции мы собираем, в какой бак их выкидывать как дома, так и на улице», — поделилась Леванова.

То же, по словам эколога, справедливо и для бережного отношения к растениям, к природе. Многие мальчики любят срывать листочки, цветы в парке. Леванова предлагает установить на телефон приложение, распознающее растения, и устраивать фотоохоту на все деревья, кусты и цветы вокруг.

Кроме того, Леванова предлагает собирать с детьми гербарии. Это тоже увлекательный вариант охоты, задача которой — найти самые красивые листья, вклеить их в альбом и узнать как можно больше новой информации.

«Метод этимологии, мне кажется, неплохо работает на всем. Дети любопытные, и, когда какая-то вещь наполняется историей, ребенку становится многое понятно. Это отчасти работает с незапланированными или некачественными игрушками, с едой, посудой и всем на свете», — считает эколог.

Оценить уровень загрязнения атмосферы в России и его влияние на здоровье людей получится примерно через 100 лет, а полностью очистить воздух — через 1200. Такое будущее предсказали аналитики российского отделения Greenpeace в своем исследовании.

Дети,
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