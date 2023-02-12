6 книг для детей разного возраста

По выходным сотрудники московских библиотек советуют родителям книги, которые совершенно точно понравятся всей семье. Заведующая детской библиотекой № 145 Елена Кононова выбрала шесть произведений отечественных и зарубежных авторов.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Малышам

Видео дня

«Извините, каша дома?» Маши Рупасовой

Советую родителям малышей яркий и красочный сборник стихов Маши Рупасовой для самых маленьких. Детям понравятся звучные рифмы, веселый задор и лаконичность — ничего лишнего! Убедитесь сами:

Это просто,

Это просто,

Это просто

Доброта.

Мальчик маленького роста

Гладит спящего

Кота.

Такие стихи легко запоминаются, их можно повторять при любом удобном случае, чтобы тренировать память ребенка.

Первые свои стихи Маша Рупасова написала для маленького сына. Она публиковала их у себя на страничке в интернете. А потом вышел в свет первый сборник стихов, который принес Рупасовой большую известность и любовь как детской, так и родительской аудитории.

«Линдберг. Невероятные приключения летающего мышонка» Торбена Кульманна

Это невероятно красивая книжка-картинка о храбром и любознательном мышонке Линдберге, который любит читать и допоздна засиживается в библиотеке. Как всем маленьким существам, ему сложно в огромном мире, полном хищных сов, опасных котов и ужасных мышеловок.

Однажды Линдберг заметил, что мышей в городе почти не осталось. Интересно, куда же они все подевались? Может быть, где-то путешествуют? Так у мышонка появилась мечта сконструировать самолет и полететь на поиски сородичей. Прочитайте книгу и узнайте, чем закончилось его путешествие.

«Линдберг. Невероятные приключения летающего мышонка» — это дипломный проект писателя и художника Торбена Кульманна, который он создал во время обучения в Гамбургской высшей школе прикладных наук. Кульманн изучал там дизайн и искусство книжной иллюстрации.

Ребятам постарше

«Музыка моего дятла» Анны Анисимовой

Главная героиня повести «Музыка моего дятла» — девочка с инвалидностью по зрению. Писательница Анна Анисимова бережно и деликатно приоткрывает дверь в мир незрячего человека. Ее героиня вовсе не несчастная девочка. Она всеобщая любимица, у нее замечательная семья — мама, папа и дедушка. Как и все дети в мире, она любит рисовать и играть в прятки, печет с мамой тортики и ходит с папой в музей, читает книги и учится писать. У нее много друзей, и каждый день наполнен интересными событиями. Великолепные иллюстрации к книге создала художница Юлия Сиднева. Они не просто дополняют текст, а невероятно точно передают настроение и атмосферу.

В 2017 году один из эпизодов этой книги — «Невидимый слон» — был включен в каталог Международного совета по детской книге (IBBY) как одно из лучших произведений для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

«Принц на белом слоне. Королевские сказки» Галины Дядиной

Эта книга пользуется повышенным спросом в нашей библиотеке и редко бывает в наличии. Секрет прост — она невероятно смешная и интересная. Непоседливые короли, заморские драконы, романтичные бандиты, рыцари на слонах, капризные принцессы — всего 13 авторских сказок на любой вкус. Детям очень нравятся динамичные истории про охоту и погони, неожиданные сюжеты про принцесс и королев, огромное множество остроумных деталей.

В 2021 году книга стала лауреатом премии имени Э.Н. Успенского «Большая сказка». На мой взгляд, совершенно заслуженно.

Подросткам

«Банальные истории» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак

Трудности подросткового возраста? Многие взрослые просто не обращают на них внимания. А вот Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак написали великолепный сборник новелл о шестиклассниках и их проблемах. Вопросы в книге затрагиваются самые острые, особенно важные в жизни взрослеющих детей. Это и первая любовь, и муки ревности, и детская жестокость, и жажда справедливости, и отношения с родителями.

Каждая новелла описывает какой-то случай, произошедший со школьниками. Повествование ведется от лица разных персонажей — таким образом читатель знакомится с противоположными точками зрения и может поставить себя на место героев. Вообще подросткам очень полезно научиться смотреть на ситуацию с разных сторон.

Нельзя не отметить также авторскую непринужденную манеру письма и тонкий юмор, к которому примешивается изрядная доля иронии. Скучно не будет.

«Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера

Роман настоящего классика американской литературы Джерома Сэлинджера вышел 72 года назад и не теряет актуальности до сих пор. Наверное, это самая известная книга о душевных переживаниях подростка.

Роман написан от лица 16-летнего Холдена Колфилда, который рассказывает читателям о событиях в его жизни, случившихся под Рождество 1949 года. История начинается с того, что Холден сбегает из закрытой частной школы «Пэнси», из которой его, впрочем, все равно отчислили за неуспеваемость: он провалил четыре экзамена из пяти. Вернувшись в родной Нью-Йорк, Холден не спешит возвращаться домой, а бродит по городу, думает обо всем на свете и переживает серьезный экзистенциальный кризис.