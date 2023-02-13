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45 минут назад

Стоматолог рассказала об особенностях пульпита у детей

Сибмеда

Многие родители считают, что молочные зубы не требуют лечения – они всё равно сменятся основными. Это ложное убеждение – молочные зубы нуждаются во внимании и уходе так же, как и постоянные: последствия нелеченых временных зубов могут быть весьма серьёзными.

Стоматолог рассказала об особенностях пульпита у детей
Фото: СибмедаСибмеда

Об этом порталу «Сибмеда» рассказала Ирина Функ, главный внештатный детский специалист стоматолог МЗ НСО, главный врач ГБУЗ НСО «ДГКСП».

Неверно думать, что временные, или молочные, зубы не имеют корней и что их строение отличается от зубов взрослых людей. Это не так. Поэтому болезни зубов встречаются у многих детей, а некоторые имеют проблемы с зубами уже к 1 году.

Пульпит (воспаление пульпы зуба) имеет достаточно высокую распространённость – на него приходится около 20% от всех заболеваний временных зубов. Причиной пульпита, как временных, так и постоянных зубов, является не вылеченный своевременно кариес или травма зубов. В случае, если патологические процессы запустить, развивается поражение тканей периодонта, что может привести к раннему удалению временного зуба.

Нужно отметить, что в связи с особенностями строения временных зубов, осложнения при отсутствии лечения возникают у детей намного быстрее и чаще, чем у взрослых.

Родителей должны насторожить жалобы ребёнка на боль – это основной симптом пульпита. Боль может быть самопроизвольной, а может возникать во время приёма пищи.

В этой ситуации нужно безотлагательно показаться специалисту. А для того, чтобы у ребенка не развился пульпит временных и постоянных зубов, необходимо своевременно лечить кариес, и, конечно, не забывать о ежедневной гигиене полости рта.

Дети,
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