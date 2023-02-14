Иммунолог назвал лучшие виды спорта для часто болеющих детей

Виды спорта, лучше всего подходящие для часто болеющих детей, назвал в беседе с «Мослентой» врач аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Алихан Идрисов. По его словам, в основном это зимние виды спорта.

Фото: Мослента Мослента

«Часто болеющие дети (ЧБД) — это группа диспансерного наблюдения, включающая детей с частыми респираторными инфекциями, возникающими из-за отклонений в защитных системах организма», — пояснил специалист.

Большинство детей переносит в течение года один-два, максимум — четыре-пять эпизодов ОРЗ, самая высокая заболеваемость у детей раннего и дошкольного возраста. Это связывают с относительной незрелостью иммунной системы ребенка в этом возрасте, с формированием лимфоэпителиального глоточного кольца, играющего одну из основных защитных ролей на пути проникновения вирусов и бактерий в дыхательные пути ребенка, продолжил Идрисов.

При этом часть детей болеет респираторными инфекциями значительно чаще, чем их сверстники. Для них существуют спортивные занятия, способствующие уменьшению эпизодов ОРЗ и улучшающие работу иммунной системы. В основном это зимние виды спорта: лыжи, биатлон, фигурное катание, хоккей и тому подобное. На чистом, морозном воздухе они придают бодрости, улучшают кровообращение, усиливают дыхание, заставляют работать все основные группы мышц и оказывают закаливающий эффект на верхние дыхательные пути. Кроме того, в профилактике всех заболеваний дыхательной системы помогает плавание.