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1 час назад

Эндокринолог назвала причины развития ожирения у детей

Мир24

Число детей и подростков с ожирением в России растет, а лидером антирейтинга стала северная столица.

Эндокринолог назвала причины развития ожирения у детей
Фото: Мир24Мир24

Заболевание диагностируют у каждого 75-го несовершеннолетнего жителя Санкт-Петербурга.

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Член-корреспондент РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева в эфире телеканала «МИР 24» подчеркнула, что основанием для постановки диагноза ожирение у детей является отклонение от нормы пола и возраста.

«Если превышение веса больше двух стандартных отклонений, то это основание для постановки диагноза. Ожирение создает предпосылки к развитию метаболических нарушений и сахарного диабета, артериальной гипертензии, артрозов, нарушений пищеварения, сна, развитие апноэ. К сожалению, люди, с детства имеющие излишний вес, имеют и меньшую продолжительность жизни», – отмечает эксперт.

По данным Росстата, средний индекс массы тела у подростков ежегодно прибавляется на 1-2%. В особой группе риска находятся подростки от 15 до 17 лет, у которых появление лишнего веса обусловлено развитием пубертатной инсулинорезистентности на фоне гормональных изменений.

Как заявила Наталья Мокрышева, детское ожирение может быть результатом наследственных заболеваний. Но в большей части случаев избыточный вес у ребенка может возникать из-за порочной практики питания и отсутствия двигательной активности. Одним из факторов также стал фастфуд, привлекательности которого молодым людям сложно сопротивляться. Поэтому важно заложить здоровые привычки питания и занятия спортом в семье и в образовательной среде.

«Необходимо создание среды на уровне государства, семьи, всех учебных заведений, которые формировали бы привычку здорового питания, достаточной физической активности и образа жизни. Только тогда внедрение правил здорового питания будет эффективно», – заключила ученый.

По ее данным, около 70% жителей Земли предрасположены к развитию ожирения в неблагоприятных условиях питания и физической активности. Но у 80% из них есть возможность реализовать правильные привычки благодаря правильному питанию, физической активности, вниманию семьи и окружающей среды к здоровому образу жизни.

Дети,Минздрав РФ,РАН,Росстат,
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