Педиатры выяснили, как улучшить речевые навыки младенцев

Ежедневное чтение улучшило развитие речевых навыков у младенцев в возрасте до года, выяснили педиатры Университета Маршалла.

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Результаты исследования ученые изложили в статье, опубликованной журналом The Journal of the American Board of Family Medicine.

Если родители ежедневно читали детям хотя бы одну книгу, начиная с двухнедельного возраста, то уже девятимесячные дети демонстрировали улучшение языковых показателей, в том числе понимание речи и улучшение невербальных ответных реакций на речь.

В рамках работы ученые проанализировали предыдущие исследования о развитиях языковых навыков у детей, а также провели эксперимент, в котором приняли участие 34 семьи.

Их разделили на две группы. Родителям из первой был предоставлен набор из 20 детских книг, специально подобранных для поддержки раннего языкового развития.

Семьи согласились читать по крайней мере одну книгу в день и проводить оценку навыков своих детей с помощью специального языкового теста.