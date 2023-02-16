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1 час назад

Стоматолог назвал причины неправильного прикуса у детей

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Врач-стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук Алексей Шарин рассказал, что в случае расположения уздечки верхней губы слишком низко к десне у ребенка может появиться атрофия — поднятие десны передних зубов, неправильный прикус и диастема (щель между ними), сообщает Life.ru.

Стоматолог назвал причины неправильного прикуса у детей
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

«Из-за низкого прикрепления уздечки могут развиться патологии прикуса и речевые нарушения. Во взрослом возрасте наличие данной патологии мешает, как правило, протезированию. Поэтому, когда идет ортодонтическая подготовка, ортодонты часто заказывают пластику верхней губы для того, чтобы правильно поставить зубы», — сказал Шарин.

Он добавил, что также низкое прикрепление уздечки верхней губы может приводить к травмам во время чистки зубов. Патология прикрепления губы создает ограничения в ее подвижности.

Врач посоветовал делать операцию в 5-8 лет, так как смена молочных зубов на постоянные поможет сформировать новые зубы и не допустить появления диастемы.

Тем не менее вмешательство проводится и подросткам, и взрослым, а при необходимости даже младенцам.

Дети,Алексей Шарин,
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