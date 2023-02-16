Психолог назвала причины детской агрессии

Гольдштейн объяснила, что агрессивное поведение у ребенка не возникает неожиданно, а развивается постепенно. Его причинами могут стать желание самоутвердиться, привлечь внимание ровесников, стремление к доминированию или получению желаемого.

Также психолог отметила, что агрессивное поведение может стать формой защитной реакции, мести или проявиться потому, что у ребенка недостаточно развиты навыки самоконтроля или общения.

Специалист пояснила, что если в семье часто возникают конфликтные ситуации, то ребенок переносит их на общение со сверстниками.

– Так, если в семье агрессия – нормальное явление, то ребенок заберет этот паттерн в другое общество. Нередко взрослые отвечают на детскую агрессию своей агрессией. Но это плохое решение: зло будет порождать зло, – добавила Гольдштейн.

При первых признаках агрессии со стороны ребенка психолог рекомендует переключить его внимание на что-то другое и таким образом уйти от ситуации. Также родителям важно сообщать детям о том, что они против жестоких проявлений злобы, однако делать это стоит в твердой, но доброжелательной манере. Важно объяснить, что такое поведение вредит прежде всего самому ребенку, и при этом показать, что взрослые понимают его чувства, пишет издание "Известия".