Эксперт рассказала об особенностях детской онкологии

Ежегодно в мире онкологию выявляют у 400 тысяч детей, в России каждый год с заболеванием сталкиваются около четырех тысяч несовершеннолетних.

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Специфичных симптомов у болезни нет, поэтому важно внимательно относиться к здоровью ребенку и регулярно проходить осмотры у врача.

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Об этом 15 февраля, в международный день детей, больных раком, в эфире телеканала «МИР 24» рассказала врач-онколог Алевтина Киселева.

Эксперт отметила, что самых маленьких детей должен регулярно осматривать офтальмолог, чтобы не пропустить ретинобластому – онкологию глаз.

В диагностике важно и УЗИ брюшной полости. Поводом обратиться ко врачу может стать быстрая утомляемость ребенка, изменение поведения, хромота, утренняя рвота, облегчающая головную боль.

Детская онкология развивается еще во внутриутробном периоде, когда происходят мутации в закладке органов, либо эти мутации активируются позднее. Ребенок растет, происходит быстрое деление клеток организма, соответственно активно образуются и клетки злокачественных опухолей, они получают больше питания.

«50% онкологии у детей до пяти лет – нейробластома. Это опухоль, которая развивается из незрелой нервной ткани. Она может возникать по всему организму, чаще в области надпочечников, в брюшной и грудной полости, на шее. Она быстро прогрессирует, главное – ее вовремя заподозрить. Если процесс не затронет другие органы, шанс на излечение может быть выше 90%», – заявила врач.

По словам врача, сейчас применяются новые методы в борьбе с онкологией. Самое передовое направление – это лечение с помощью иммунокомпетентных клеток, помогающих нейтрализовать раковые опухоли. Также используют лечение с помощью стволовых клеток и высокодозовой химиотерапии. Активно развивается CAR-T терапия. Применяются и таргетные препараты. Суть всех методов в направленном воздействии на раковые клетки.

«Сейчас борьба с онкологией на пике своего развития. Очень много исследований направлены на генную инженерию. Я думаю, что мы придем к новому этапу лечения онкологии, оно станет более успешным», – отметила Киселева.