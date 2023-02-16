Психолог назвала эффективный метод борьбы с детскими фобиями

"На одном стуле сидит ребенок, а на втором находится рисунок или слепленная фигура страха. Задаем страху вопросы, а потом ребенок пересядет на другой стул и ответит со стороны фобии. Взрослым важно помочь ребенку избавиться от страха, его выслушать и понять, можно ли жить и справиться без него", – подчеркнула эксперт.