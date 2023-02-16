Психолог назвала эффективный метод борьбы с детскими фобиями

Родители способны сами оказать помощь детям в устранении фобий и страхов. Об этом News.ru сообщила детский психолог Наталья Наумова.
Она посоветовала предложить ребенку слепить или нарисовать свой страх, провести с ним беседу и отделить фобию от себя.
"На одном стуле сидит ребенок, а на втором находится рисунок или слепленная фигура страха. Задаем страху вопросы, а потом ребенок пересядет на другой стул и ответит со стороны фобии. Взрослым важно помочь ребенку избавиться от страха, его выслушать и понять, можно ли жить и справиться без него", – подчеркнула эксперт.
По словам специалиста, родителям стоит хвалить ребенка, не допускать возникновение конфликтов, ссор в семье и помогать ему адаптироваться.
Психолог добавила, что в случае появления неприятностей ребенка нельзя ругать, ситуацию необходимо проанализировать.