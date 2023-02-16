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2 часа назад

Психолог назвала эффективный метод борьбы с детскими фобиями

Москва24

Родители способны сами оказать помощь детям в устранении фобий и страхов. Об этом News.ru сообщила детский психолог Наталья Наумова.

Психолог назвала эффективный метод борьбы с детскими фобиями
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Она посоветовала предложить ребенку слепить или нарисовать свой страх, провести с ним беседу и отделить фобию от себя.

"На одном стуле сидит ребенок, а на втором находится рисунок или слепленная фигура страха. Задаем страху вопросы, а потом ребенок пересядет на другой стул и ответит со стороны фобии. Взрослым важно помочь ребенку избавиться от страха, его выслушать и понять, можно ли жить и справиться без него", – подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, родителям стоит хвалить ребенка, не допускать возникновение конфликтов, ссор в семье и помогать ему адаптироваться.

Психолог добавила, что в случае появления неприятностей ребенка нельзя ругать, ситуацию необходимо проанализировать.

Дети,Наталья Наумова,
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