Как объяснить ребёнку, почему отец ушел из семьи

Разрыв отношений — это всегда болезненно. Но особенно тяжело это даётся самым незащищённым — детям. Ведь если речь идёт об уходе из семьи, никогда не знаешь, как отреагирует супруга, что уж говорить о ребёнке, для которого буквально рушится мир.

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Но всегда нужно уметь правильно преподнести это, чтобы и так расстроенное чадо не травмировать ещё больше.

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Клинический психолог детской клиники «Фэнтези» Мария Макухина, как правильно сообщать ребёнку об уходе отца из семьи.

В первую очередь, самое главное в ситуации, когда отец ребёнка ушел из семьи, — не врать. Не нужно придумывать небылиц или вовсе пытаться вычеркнуть мужчину из жизни.

«Такая ложь раскрывается очень быстро, когда ребёнок начинает понимать, как устроен мир. Тогда же подрывается и доверие, маме приходится объяснять, почему она соврала. Кроме того, такие вымыслы порождают сильное чувство тревоги по поводу своей семейной системы, своего рода», — пояснила психолог.

Ребёнку лучше рассказывать всё, опираясь на его возраст. Например, с 5–6 лет уже можно говорить о разводе напрямую: мама с папой встретились, полюбили друг друга, но бывает так, что со временем у людей меняются отношения и они больше не могут продолжать жить вместе. Поэтому мама с папой расстались, это называется «развод».

Но вместе с этим не нужно вдаваться в лишние подробности или пытаться очернять бывшего супруга. В этом вопросе, как бы мать ни относилась к горе-мужу, в диалоге с ребёнком ей нужно занять нейтральную безоценочную позицию.

Кроме того, ни в коем случае нельзя говорить, что папа ушёл, потому что больше не любит ребёнка или потому что он плохо себя вёл. Это как раз гораздо сильнее может навредить и оставить след. Даже если сам отец не хочет общаться со своим ребёнком, не нужно это усугублять поддакиваниями.

«В большинстве случаев вы не знаете, что именно происходит в голове у отца ребёнка, — и об этом можно честно сказать. Например: "Я не знаю, почему так происходит, но иногда люди ведут себя странно и непонятно, перестают общаться с близкими. Я понимаю, что тебе грустно из-за того, что ты не можешь общаться с папой. Мне тоже очень грустно, что сейчас нет такой возможности"», — добавила психолог.

Самой маме стоит быть готовой к тому, что в подростковом возрасте ребёнок может заинтересоваться своим отцом, начать его искать и пытаться выйти с ним на связь.

В этом случае лучше не препятствовать, даже если потенциально знаете, что вашего сына/дочь ждёт разочарование.