Психолог назвала причины агрессивного поведения детей

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала, что дети могут проявлять жестокость и агрессивное поведение как защитную реакцию, ради самоутверждения или из мести.
Внимательное наблюдение со стороны взрослых за поведением ребёнка позволит выявить назревающие проблемы в самом начале, отметила она в беседе с «Известиями».
Агрессия ребёнка может быть вызвана желанием самоутвердиться или привлечь внимание сверстников, получить желаемое.
Среди прочих причин агрессии — месть, защитная реакция, отсутствие навыков самоконтроля, низкий уровень развития коммуникативных навыков и интеллекта, низкая самооценка, проблемы в отношениях с ровесниками.