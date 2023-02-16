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31 минуту назад

Психолог Гольдштейн назвала мстительность одной из причин агрессивного поведения детей

RT на русском

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала, что дети могут проявлять жестокость и агрессивное поведение как защитную реакцию, ради самоутверждения или из мести.

Психолог назвала причины агрессивного поведения детей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Внимательное наблюдение со стороны взрослых за поведением ребёнка позволит выявить назревающие проблемы в самом начале, отметила она в беседе с «Известиями».

Агрессия ребёнка может быть вызвана желанием самоутвердиться или привлечь внимание сверстников, получить желаемое.

Среди прочих причин агрессии — месть, защитная реакция, отсутствие навыков самоконтроля, низкий уровень развития коммуникативных навыков и интеллекта, низкая самооценка, проблемы в отношениях с ровесниками.

Дети,
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