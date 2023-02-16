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2 часа назад

Может ли отчим наказывать ребенка

Когда в семью женщины и ребёнка приходит новый мужчина, перед взрослыми всегда встают непростые вопросы относительно воспитания малыша.

Может ли отчим наказывать ребенка
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Прежде всего о том, может ли отчим наказывать ребёнка.

Семейный психолог Владимир Зуев, специалистка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Анастасия Савина и ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Телегин постарались ответить на этот вопрос.

По словам Зуева, воспитание невозможно без наказаний. Если отчим активно занимается ребёнком, то он имеет право и наказывать его, однако этот вопрос он должен согласовывать с мамой.

Савина рекомендовала супругам обсудить, какие способы воспитания были приняты в прежней семье и как на них реагируют дети.

«Отчим не должен выступать в роли главного контролёра. Авторитарный стиль обязательно приведёт к неприятным последствиям. Отчиму следует, скорее, занять роль, созвучную роли няни: напоминать детям о правилах, но не управлять последствиями негативного поведения», — посоветовала она.

Эксперт призывает отчимов сосредоточиться на поощрении успехов и благоприятном поведении детей, тогда с ними будет легче выстроить хорошие отношения. А вот твёрдое и авторитарное воспитание выбирать не стоит, считает Савина.

Юрист заявил, что приобрести реальное право воспитывать ребёнка отчим может только в результате усыновления. При этом за физические наказания он может сесть в тюрьму. Получается, ремень точно отменяется.

Дети,Юрий Телегин,Анастасия Савина,Владимир Зуев,
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