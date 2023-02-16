SHOT: Легкие Романа Костомарова практически отказали

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова вновь вызывает большие опасения.

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По информации Telegram-канала SHOT, лёгкие прославленного спортсмена и участника шоу Первого канала "Ледниковый период" "практически отказали".

Отмечается, что недавнее незначительное улучшение здоровья Костомарова, которому 8 февраля исполнилось 46 лет, прервались поражением сосудистой ткани и появлением новой жидкости в плевральной полости. Кроме того, состояние левой кисти фигуриста может вынудить врачей ампутировать её - в руках сохраняется нарушение кровоснабжения.

Сообщается о нарастании поражения сосудистой ткани левого лёгкого, у него работает только нижняя доля. В то же время правое лёгкое вообще самостоятельно не функционирует. Также у спортсмена обострился отит.