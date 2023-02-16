Как использование соцсетей влияет на самооценку подростков

Ученые из Университета Торонто выяснили, что активное использование социальных сетей повышает риск развития неудовлетворенности телом и мышечной массой у мальчиков и юношей. Исследование опубликовано в журнале Eating and Weight Disorders.

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Исследователи проанализировали данные более чем 2500 канадских подростков и молодых людей. Они обнаружили, что чем больше времени мальчики проводили в социальных сетях и мессенджерах, тем сильнее они были недовольны своим качеством мышц. Для девочек факторами риска неудовлетворенности телом были просмотр телевизора, видео в Интернете, использование мессенджеров и видеочатов.

Исследователи подчеркнули, что просмотр видео и использование соцсетей может быть способом сбора информации о тренировках и питании, что позволяет снизить нагрузку на психику. Видеочаты, напротив, могут усилить неудовлетворенность телом из-за того, что дети сталкиваются с собственным отражением в этом формате общения.