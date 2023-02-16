Как в Армении с помощью музыки лечат детей с аутизмом и ДЦП?

Музыка лечит. В Армении внедряют методику звукотерапии для детей с аутизмом и ДЦП. Ее разработчик музыковед Камиль Чалаев и его супруга хореограф Сабин Жаме на несколько лет переехали в республику из Франции. Как работает система, рассказал корреспондент «МИР 24» Вард Мкртчян.

Фото: Мир24 Мир24

В этой комнате шестилетнему Рафаэлю разрешено трогать все. Инструмент выбирает сам. Играет без нот и наставлений. Специалист по музыкальной терапии лишь помогает в импровизации.У Рафаэля аутизм, он не разговаривает. Родители водили мальчика ко многим врачам. Но без результатов. Сейчас надеются, что ребенку поможет раскрыться музыка.

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«Хотя бы мы можем достичь с ним становления звуков, это для меня уже достижение, поэтому я оставляю его свободно. Его трудно оставить свободно, его нужно чуть-чуть канонизировать, чтобы к инструментам прикасался. Даже если создает хаотические звуковые полотна, это как раз является верхом современной музыки», – рассказал композитор, музыковед, специалист по музыкальной терапии Камиль Чалаев.

Семнадцатилетний Иван окончил музыкальную школу, виртуозно играет на саксофоне и тубе. На эти сеансы специально приехал из Люберец вместе с мамой. Занятия помогли молодому музыканту проявить эмоции. Он стал чаще улыбаться. И это уже большое достижение, считает мама. Следующая цель – улучшить разговорную речь.

«Для поступления в музыкальные колледжи нужно уметь собеседование проходить, ответить на вопросы, то, что нам трудно. И несмотря на все эти победы в конкурсах, нам трудно поступить из-за наших особенностей. И мы поэтому здесь», – призналась мать Ивана Екатерина Павловская.

Специалист по терапии Камиль Чалаев общается с детьми именно через музыку. Она успокаивает. Ребенок легче идет на контакт. Мастеру во всем помогает супруга – хореограф Сабин Жаме.

«Люди, дети, звуки передвигаются в пространстве. Каждый из детей в этой комнате ищет и находит свое пространство, свой инструмент, свои звуки и начинается некая интерактивность. Ребенок начинает прислушиваться к звукам, слушать их, у него происходит взаимодействие в пространстве через звук», – отметила Сабин Жаме.