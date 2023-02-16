Как питание влияет на психику ребёнка

Оказывается, дети, которые едят здоровую пищу, к восьми годам имеют лучшее психическое здоровье. Это показало исследование, проведённое специалистами из Университета Агдера.

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В ходе нового исследования учёные из Университета Агдера проанализировали данные Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (норвежского когортного исследования матерей, отцов и детей). Отобрали эксперты при этом информацию о 40 000 детей, за которыми наблюдали несколько лет.

Учёные обнаружили чёткую связь между питанием ребёнка в раннем возрасте и личностными чертами, симптомами депрессии, тревоги у него в возрасте 8 лет.

В 8 лет те дети, которые соблюдали здоровую диету, набирали более высокие баллы по открытости, добросовестности, доброжелательности, экстраверсии. А у детей, которые питались хуже, больше баллов было по чертам, связанным с невротизмом.

Под здоровой диетой исследователи понимали такую, которая содержит фрукты, овощи, цельнозерновые, рыбу, домашние блюда.