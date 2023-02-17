Как воспитать счастливого дошкольника

Любой возраст ребёнка важен, однако для каждой возрастной категории требуется особенное отношение. Тлум.Ру рассказывает, как воспитывать дошкольников так, чтобы вырастить счастливого и весёлого малыша и спокойно готовиться к непростой школьной поре.

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№ 1: Дошкольники — кто это?

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Ребёнок от 3 4 до 6 7 лет считается дошкольником. Поэтому, независимо от того, посещает ли ваш ребёнок официальную дошкольную программу, он уже не малыш. Дошкольники отличаются от малышей тем, что у них развиваются основные жизненные навыки, независимость и знания, которые им понадобятся в школьные годы.

Дошкольники осваивают множество новых навыков и расширяют свои познавательные способности. Имейте в виду, что каждый ребёнок развивается по-своему, и ваше чадо может освоить какой-то определённый навык раньше или позже, чем другие. Не беспокойтесь о небольших отклонениях от нормы, но если вас беспокоит именно общее развитие ребёнка, проконсультируйтесь с педиатром.

Проще говоря, в 3 года у ребёнка уже должна быть мелкая моторика, чтобы одеваться, и крупная моторика, чтобы крутить педали на трёхколесном велосипеде. Дошкольники должны задавать более глубокие вопросы, чем малыши, и интересоваться окружающей их обстановкой. К 4 годам ребёнок должен уметь сам одеваться и раздеваться, вырезать из бумаги основные геометрические фигуры и наклеивать их на другой лист бумаги, собирать фигуры из палочек, называть несколько базовых цветов (красный, зелёный, синий и так далее). В возрасте от 5 лет дети должны уметь считать, рисовать человека с руками, ногами и телом в нужных местах, ездить на двухколёсном велосипеде.

№ 2: Как узнать, готов ли ребёнок быть дошкольником?

Дошкольное учреждение может быть отличной подготовкой к школе, но не стоит отдавать ребёнка в кружок только потому, что ребёнок уже морально готов к этому. Дети развиваются в разном темпе и имеют разные потребности в социальной и интеллектуальной стимуляции. Если вы уже выбираете дошкольное учреждение для ребёнка, подумайте о том, насколько развились навыки слушания, общения и знания языка вашего ребенка.

Многие дошкольные учреждения требуют, чтобы дети были приучены к горшку, поэтому помните о потребностях вашего ребёнка в туалете. Оцените личность вашего ребёнка, чтобы определить, подходит ли ему дошкольное учреждение. Если у вашего сына или дочери много энергии, и вы чувствуете, что им скучно с вами в течение дня, или если они не так устают в течение дня, это означает, что они уже могут быть готовы пойти в дошкольное учреждение. Потребность ребёнка в социальной стимуляции также является важным фактором. Общительным, экстравертным, детям будет приятно иметь возможность общаться со сверстниками.

№ 3: Как улучшить поведение дошкольника?

В дошкольном возрасте дети хотят утвердить свою независимость в глазах родителей. Они лучше осведомлены о своих собственных потребностях и желаниях, а также осознают, когда эти потребности и желания не удовлетворяются.

Самое главное для детей в этом возрасте — эмоциональная связь, поэтому не забывайте уделять ребёнку внимание один на один. Как только вы устанавливаете эмоциональную связь, проводя особое время наедине с ребёнком, пора начать работу над обучением. Если вы потратите время на то, чтобы научить детей делать что-то, от ухода за собой до помощи с ужином, они почувствуют себя более уверенными и с меньшей вероятностью будут вести себя плохо. Чем больше времени мы тратим на обучение, тем меньше времени нам приходится тратить на исправление негативного поведения.

№ 4: Как помочь дошкольнику стать более независимым?

Дошкольный возраст — время стремительно растущей самостоятельности, когда ребёнок только учится отделяться от родителей, готовясь к тому, чтобы начать ходить в школу. В дошкольном возрасте дети учатся основным жизненным навыкам, например, самостоятельно одеваться, есть и помогать по дому. Известно, что дети лучше учатся, когда в их жизни есть чёткие правила и ожидания, поэтому для родителей важно установить регулярный распорядок дня. Идеально будет повесить настенный планер с чётко прописанными делами.

Утренняя рутина может включать в себя поход на горшок, одевание и завтрак — все навыки, которые ребёнок уже умеет выполнять самостоятельно. Дайте ему несколько конкретных задач, которые заставят его почувствовать себя важным и сильным, например, покормить собаку или положить свою грязную пижаму в корзину для белья. Простые обязанности по дому могут помочь детям почувствовать, что они должны ежедневно вносить свой вклад в семейные дела.

№ 5: Как подготовить дошкольника к школе?

Существует несколько правил, которые значительно помогут облегчить переход от дошкольного этапа к школьному, да и в целом сделают дошкольный возраст ребёнка более лёгким, приятным и безопасным. Разберём основные детали.

№ 1. Образовательная среда

Есть много вариантов школьной среды, и возможно, что ни одна государственная школа не будет лучшим вариантом для вашей семьи. Можно отложить посещение дошкольных курсов до тех пор, пока ребёнок не станет достаточно взрослым для посещения школы.

Некоторые частные дошкольные учреждения следуют определенным образовательным методам, таким как Монтессори, поэтому вам также следует узнать об этих подходах прежде, чем отправлять ребёнка на учёбу. В дополнение к поиску дошкольных учреждений в вашем районе вам нужно понять их образовательные подходы, оценить различия между программами и потратить время на посещение школ, чтобы познакомиться с учителями и определить, в какие из них вы хотите подать заявление.

№ 2. Основные навыки

Многие родители хотят убедиться, что их дети подготовлены к следующему жизненному этапу, поэтому много времени тратится на обучение основам: цифры, буквы, формы и цвета. Постарайтесь развить в детях общую любовь к учёбе, читайте им вслух каждый день, поощряйте их интересы, неважно, считаете вы их важными для учёбы или нет. В образовательном процессе важно не столько то, как детей подталкивают к этому, сколько энтузиазм самого обучающегося.

Однако есть некоторые базовые критерии того, что педагоги называют готовностью к детскому саду. К тому времени, когда ваш ребёнок пойдёт в дошкольное образовательное учреждение или детский сад, он уже должен иметь хорошие навыки мелкой и крупной моторики и речи. Убедитесь, что ребёнок может правильно держать карандаш, имеет основные навыки самообслуживания и социальные навыки, которые потребуются в классе, такие как самостоятельное одевание и выполнение инструкций учителя. Большинство детей начинают учиться читать самостоятельно в детском саду или в первом классе, но вы можете подготовить почву для успеха в чтении, воспитав юного читателя дома. Держите под рукой много книг, чтобы увлечь ребёнка чтением, читайте сами и устраивайте совместные походы в библиотеку или книжный магазин. Если ваш ребёнок пойдет в детский сад с уже развитой любовью к книгам, ему наверняка будет легче в школе.

№ 3. Здоровье и безопасность

В возрасте от 3 до 5 лет дети начинают кататься на самокатах и велосипедах, поэтому безопасность имеет решающее значение. Обязательно присматривайте за своим ребёнком, когда он играет на улице, но опасности могут существовать и дома, поэтому не забывайте держать химикаты подальше от любопытных дошкольников, а розетки закройте специальные заглушки.

Чтобы ваш ребёнок был здоров, научите его регулярно мыть руки с мылом: делать это нужно после посещения туалета, а также до и после еды. Дошкольный возраст — важное время для выработки привычек правильного питания и физических упражнений. Дошкольникам нужно пространство, чтобы побегать. Предоставьте им достаточно места и возможностей для физической активности, чтобы они не сидели слишком много. Помогите ребёнку сделать выбор в пользу здоровой пищи, чтобы у него развились положительные привычки в еде. Делать это лучше всего в компании: так и вы улучшите здоровье, и научите ребёнка есть полезные продукты.