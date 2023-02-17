Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Почему лапша быстрого приготовления опасна для детей

Ferra.ru

Учёные выяснили, что лапша быстрого приготовления является частой причиной ожогов у детей.

Почему лапша быстрого приготовления опасна для детей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новое исследование, в ходе которого изучались госпитализации в Медицинском университете Чикаго по поводу ожогов, вызванных горячими жидкостями, показало, что почти треть из них были вызваны лапшой быстрого приготовления.

Исследователи рассмотрели 790 случаев, приписав 31% лапше быстрого приготовления. Группа также обнаружила, что чернокожие дети и дети, которые жили в более бедных районах, чаще страдали от ожогов ошпариванием, чем их сверстники.

Отсутствие присмотра за детьми также привело к более высокому риску. Около 40% ожогов от лапши быстрого приготовления произошло, когда дети были одни.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий