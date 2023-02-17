Почему лапша быстрого приготовления опасна для детей

Учёные выяснили, что лапша быстрого приготовления является частой причиной ожогов у детей.

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Новое исследование, в ходе которого изучались госпитализации в Медицинском университете Чикаго по поводу ожогов, вызванных горячими жидкостями, показало, что почти треть из них были вызваны лапшой быстрого приготовления.

Исследователи рассмотрели 790 случаев, приписав 31% лапше быстрого приготовления. Группа также обнаружила, что чернокожие дети и дети, которые жили в более бедных районах, чаще страдали от ожогов ошпариванием, чем их сверстники.