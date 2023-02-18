Как с выгодой уйти в декрет

Директор по персоналу «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, когда нужно уходить в декретный отпуск и какие выплаты можно получить.

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«Стандартный такой отпуск длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 дней после родов. Женщина может уйти в отпуск и раньше, если есть неиспользованные дни ежегодно оплачиваемого отпуска. Дату начала больничного определяет врач, а дату начала декрета выбирает сама сотрудница», – передают слова Саниной «Известия».

Эксперт добавила, что в случае отсутствия проблем со здоровьем, женщина может взять отпуск даже после даты в больничном листе.

Санина отметила, что работать в декрете нельзя, женщина не может получать и пособие и зарплату. При работе вплоть до самих родов, женщина получит единоразовое пособие в первые дни начала отпуска.

Женщинам положены несколько выплат. Одна из них – пособие по беременности и родам, которое выплачивается единоразово за весь период отпуска длиной в 140 дней.

Оно рассчитывается на основе средней заработной платы за последние два года.

По истечении 70 дней после родов начинается отпуск по уходу за ребенком. Он длится до достижения ребенком трехлетнего возраста. Но пособие выплачивается только полтора года. Если необходимо, родитель может выйти из декрета и раньше, а работодатель должен предоставить ему сохраненные место работы, должность и зарплату, которые были у работника до декрета.