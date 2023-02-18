Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-2° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
3 часа назад

Как с выгодой уйти в декрет

РИА "ФедералПресс"

Директор по персоналу «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, когда нужно уходить в декретный отпуск и какие выплаты можно получить.

Как с выгодой уйти в декрет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Стандартный такой отпуск длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 дней после родов. Женщина может уйти в отпуск и раньше, если есть неиспользованные дни ежегодно оплачиваемого отпуска. Дату начала больничного определяет врач, а дату начала декрета выбирает сама сотрудница», – передают слова Саниной «Известия».

Эксперт добавила, что в случае отсутствия проблем со здоровьем, женщина может взять отпуск даже после даты в больничном листе.

Санина отметила, что работать в декрете нельзя, женщина не может получать и пособие и зарплату. При работе вплоть до самих родов, женщина получит единоразовое пособие в первые дни начала отпуска.

Женщинам положены несколько выплат. Одна из них – пособие по беременности и родам, которое выплачивается единоразово за весь период отпуска длиной в 140 дней.

Оно рассчитывается на основе средней заработной платы за последние два года.

По истечении 70 дней после родов начинается отпуск по уходу за ребенком. Он длится до достижения ребенком трехлетнего возраста. Но пособие выплачивается только полтора года. Если необходимо, родитель может выйти из декрета и раньше, а работодатель должен предоставить ему сохраненные место работы, должность и зарплату, которые были у работника до декрета.

По словам эксперта, женщина также может рассчитывать на единовременную выплату по рождению ребенка.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий