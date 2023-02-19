Россиянкам рассказали, как выгодно уйти в декретный отпуск

Подготовка к рождению ребёнка не проходит без финансовой составляющей. И это не только траты на потребности будущей мамы во время беременности и на подготовку к рождению малыша. В том числе нужно решить вопрос с работой и полагающимися выплатами. Когда уходить в декрет и какие пособия может получить женщина, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

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Эксперт пояснила, что декретный отпуск состоит из двух разных: по беременности и родам и по уходу за ребёнком. Первый состоит из 140 дней: 70 до родов и 70 — после. Но уйти можно как раньше — если есть неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска, так и позже — если проблем со здоровьем и самочувствием нет, минуя дату начала больничного, определённую врачом. При этом в самом декрете работать нельзя — начислять могут либо пособие, либо зарплату. Какие же выплаты положены будущей маме?

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Пособие по беременности и родам. Оно выплачивается один раз за весь отпуск (140 дней). Исчисляется исходя из 100% среднего заработка за 2 последних года. В 2023 году минимальный размер пособия при родах без осложнений — 74 577 рублей, максимальный — 383 178 рублей.

Пособие по уходу за ребёнком. Его платят, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. Для получения работодателю нужно предоставить соответствующее заявление, копию свидетельства о рождении ребёнка и справку с места работы второго родителя о том, что ему уже не выплачивалось такое пособие. А вообще отпуск по уходу за ребёнком длится до достижения ребёнком 3 лет, и получить его может и отец.

Единовременная выплата по рождению ребёнка. Для её получения нужно предоставить работодателю заявление о назначении пособия, оригинал справки из загса о рождении ребёнка, справку с места работы другого родителя о том, что он его не получал. С 1 февраля 2023 года выплачивают 22 909,03 рублей + районный коэффициент.

Универсальное пособие. Оно появилось только в 2023 году. Включает выплату за раннюю постановку на учёт в женскую консультацию, которая была до 2 января 2023-го. Получить его могут беременные женщины и семьи с детьми с низким уровнем среднего дохода с момента постановки на учёт в женской консультации и пока ребёнку не исполнится 17 лет. Размер пособия — 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Ещё это пособие дают вместо выплат по уходу за ребёнком для безработных родителей и ежемесячных выплат, положенных малообеспеченным семьям с детьми до 3 лет, с 3 до 8 лет и с 8 до 17 лет.