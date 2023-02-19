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1 час назад

Названы плюсы и минусы дистанционного обучения

Мослента

Основные плюсы и минусы дистанционного обучения назвала в беседе с «Мослентой» практикующий психолог и со-основатель детского сада «Infant School Хамовники» Наталия Дербенева. Она уточнила, что этот формат стал набирать популярность с 2020, во время пандемии.

Названы плюсы и минусы дистанционного обучения
Фото: МослентаМослента

«Если говорить о минусах, то это, в первую очередь, отсутствие личного общения между учениками и педагогом. Учительский контроль во время учебного процесса ослабевает, а вовлеченность детей — снижается», — сказала собеседница.

Кроме того, так как посещение детского сада или школы очень важно для социализации. Именно в группе сверстников ребенок может выразить свою индивидуальность и проявить инициативу, завести друзей. Удаленный формат обучения лишает его такой возможности, подчеркнула специалист. Детям становится сложнее работать в паре или группе, нарушаются их социальные и речевые навыки

Из плюсов Дербенева выделила отсутствие привязанности ко времени и месту проведения занятия — ни переезд, ни болезнь теперь не становятся преградой для учебы.

«Даже дети с ограниченными возможностями могут заниматься с комфортом. Здесь появляется и опция для проведения индивидуальных занятий, увеличиваются возможности дополнительного образования. Дети во время дистанционного обучения также учатся самостоятельности: отслеживают время начала занятий и время на перерывы, привыкают без помощи родителей обращаться с техникой», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что МГУ им. М.В. Ломоносова внедрил уникальный формат обучения, сочетающий преимущества традиционных оффлайн-лекций и удобство онлайн-занятий.

Дети,МГУ,
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