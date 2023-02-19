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2 часа назад

Психолог Лабковский рассказал, как вырастить уверенного в себе ребенка

Секрет Фирмы

Зачастую родители хотят видеть своих детей такими, какими они учат их быть. А когда результат не оправдывает ожиданий, взрослые очень удивляются и даже могут злиться. Но секрет успеха тут прост — начинать в любом случае нужно с себя. Например, если вы хотите, чтобы ваш отпрыск вырос уверенным в себе человеком, надо подавать ему пример, рассказал психолог Михаил Лабковский.

Лабковский рассказал, как вырастить уверенного в себе ребенка
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Главная мысль, которую хотел донести психолог: уверенный в себе ребёнок вырастает только у уверенных в себе родителей. Бесполезно, будучи неуверенным в себе взрослым, ждать от своего ребёнка какого-то другого результата. Дети с самого начала своей жизни наблюдают за происходящим вокруг и особо внимательно, как делают самые близкие им люди — родители — и просто копируют их поведение.

Ведь сами они ещё не знают, как реагировать на критику, похвалу, неудачи и успехи, поэтому смотрят, как они ведут себя в разных жизненных ситуациях между собой и с другими взрослыми. При этом дети не только наблюдают, но ещё и чувствуют интуитивно. Даже если родители много хвалят и поощряют ребёнка, но сами при этом транслируют неуверенность в себе, он так и будет неуверенным.

Адекватная самооценка не может сформироваться у ребёнка, который видит, например, как мать страдает из-за поведения пьющего отца и никуда не уходит, или отец постоянно выслушивает упрёки и обвинения от матери и никак не защищает свои границы. Хуже всего, что в этих ссорах маленькие дети в силу своей эгоцентричности считают виноватыми себя. Ранее Михаил Лабковский нзвал признаки уверенных в себе людей.

Дети,Михаил Лабковский,
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