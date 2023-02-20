Когда ребенка нужно отучать от памперса

С какого возраста приучать ребёнка к горшку? Как именно это лучше делать? Что нормально, а что нет? Ответов на эти вопросы множество — у каждой мамочки свой опыт, а новичкам порой приходится нелегко. Экспертным мнением на счёт того, когда отучать малышей от подгузников, поделилась с E1.ru педиатр высшей категории клиники «УГМК-Здоровье» Алия Тугеева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, всё зависит от готовности малыша и его нервной системы. Приучить ребёнка к горшку можно в любом возрасте. Главное, чтобы у него сформировался рефлекс — сигнал от мочевого пузыря должен поступать в мозг. Тогда дитё будет без проблем садиться на горшок или подавать сигнал родителю. Проблема в том, что этот сигнал начинает формироваться только после 18 месяцев. Так что до этого времени всё усилия будут напрасными — только нервы себе испортите.

В то же время нужно помнить, что у всех детей нервная система развивается по-разному. Ребёнок готов, если он уверенно ходит и может дойти до горшка сам, показывает на полный памперс и даёт знать, что ему неприятно. И, конечно, уже пора, если малыш вам сам говорит о том, что хочет в туалет.

Чтобы приучить своё чадо ходить на горшок, важно не делать из предмета игрушку. Принесите его, расскажите малышу, для чего он нужен, и ждите готовности. Как правило, ребёнок понимает, для чего нужен этот предмет, уже к трём годам. Но бывает всякое.

Если ребёнок убегает от горшка, заставлять его и уговаривать не нужно — всему своё время. Педиатр объяснила, что в ношении подгузника нет ничего опасного при соблюдении гигиены — их нужно часто менять. Особенно это важно для девочек. История про то, что памперс создаёт парниковый эффект, не больше чем миф.