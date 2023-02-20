Нужно ли баловать детей

Родители хотят счастья для своих детей и стараются дать им как можно больше. Но взрослые переживают, что, избаловав ребенка, можно вырастить неподготовленного к жизни человека. Как разумно выстроить границы, рассказывает специалист семейного центра «Зеленоград» Петр Скворцов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В семейный центр обратились Ираида и Инна, мама и бабушка пятилетней Инги. Они вдвоем воспитывают девочку. В последнее время им трудно ходить вместе по магазинам. Ребенок сразу же начинает просить что-то купить. Если же девочке отказывают, начинает капризничать: топает ногами, катается по полу, бросает все, что попадётся под руку. В итоге взрослые уступают, и она получает то, что хочет.

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Во время консультаций женщины признались, что слишком опекают Ингу, поэтому все позволяют. Она была долгожданным ребенком и из-за проблем со здоровьем много времени провела в больницах. Члены семьи подарками «раскрашивали» будни, мгновенно исполняя желания. Со временем самочувствие Инги улучшилось, но привычка получать все по первому зову осталась. Кроме того, Ираида много работает и проводит с дочерью только выходные дни. Чувство вины она компенсирует покупками. Бабушка тоже считает, что ограничения в воспитании ни к чему.

Специалист объяснил женщинам, что детям необходим навык принятия отказов, смирения с обстоятельствами и умение радоваться малому. При этом нужно давать свободу выбора. Ребенок должен знать — можно все, что входит в четкие границы, которые разумно контролируют родители.

Психолог порекомендовал маме и бабушке посетить тренинг «Простое воспитание». Вместе с другими участниками слушали мини-лекции о психологии детей, учились выстраивать границы в общении с ребенком, говорить «нет». Выполняя упражнения и моделируя различные ситуации, развивали родительские компетенции и навыки.

Постепенно Инне и Ираиде удалось сформировать единую позицию в общении с Ингой. Женщины научились отказывать. Поначалу девочка реагировала в своей привычной манере, но вскоре поняла, что мама и бабушка не уступят. Они продолжают всей семьей посещать консультации специалиста, но результат уже заметен.

— Бывает, что Инга начинает требовать новую игрушку. Но мы уже знаем, как важно проявить терпение и не поддаться уговорам. По рекомендации психолога мы приучаем ребенка к порядку и дисциплине, ввели распорядок дня и стараемся его соблюдать, — поделилась Ираида.

Родительская любовь не должна приводить к избалованности и невоспитанности детей. Но если ребенок ведет себя капризно и требовательно без объективных причин, стоит придерживаться определенных рекомендаций:

Наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие

Процесс воспитания небыстрый. Не получая желаемого, ребенок поначалу будет расстраиваться, требовать. Задача родителей — не реагировать, не показывать негативных эмоций, дождаться, пока сын или дочь будут готовы к диалогу.

Выстраивайте границы и придерживайтесь их

Научитесь говорить «нет» и не поддаваться на уговоры. Кроме того, позиция родителей должна быть единой: неправильно, когда мама запретила покупку новой игрушки, а папа без обсуждения ее приобрел.

Позвольте учиться на своих ошибках

У всех решений и поступков есть последствия. Не нужно ограждать детей от незначительных промахов. Так сын или дочь поймут, что не все «хотелки» необходимо осуществлять, а прежде чем совершить какой-либо поступок, нужно подумать.

Разговаривайте с ребенком

Объясняйте причины запретов, предлагайте альтернативы и хвалите, когда дети принимают верные решения и достигают успехов. Научите их тому, что слова, а не слезы и крики, — наиболее эффективный способ донести свои мысли и чувства.

— Помните, что именно вы во многом строите будущее ребенка. Детям, которые выросли в атмосфере вседозволенности, будет труднее проявлять силу воли, чувство ответственности, энтузиазм и прочие качества, без которых невозможно добиться успеха. Такие ребята, повзрослев, «калечатся», ведь во взрослой жизни приходится уступать, идти на компромисс, сталкиваться с ограничениями, принимать решения самостоятельно и отвечать за них, — отметил Петр Скворцов.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.