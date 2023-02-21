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1 час назад

В Москве от гриппа вакцинировали почти 7,5 млн человек

ТАСС

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве за прошедшую неделю не превысили эпидемиологического порога, всего от гриппа привиты уже почти 7,6 млн человек. Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В Москве от гриппа вакцинировали почти 7,5 млн человек
Фото: ТАССТАСС

"Вместе с тем показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей седьмой неделе не превышали эпидемических пороговых величин как по совокупному населению, так и среди всех возрастных групп детей. <…> В Москве привиты против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60,0% от численности населения города, из них детей - 1 518 482 (охват - 69,7%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре положительных находок пейзажа циркулирующих респираторных вирусов за прошедшую неделю преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них является вирус гриппа В. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы и другие.

В Москве продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, проводится широкая информационная кампания. С начала эпидсезона в Москве не была закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, учебный процесс приостанавливается исключительно в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с департаментом здравоохранения города Москвы проводится постоянный мониторинг за соблюдением противоэпидемического режима в медицинских организациях. <…> Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - добавляется в материале.

Дети,Роспотребнадзор,
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