В Москве от гриппа вакцинировали почти 7,5 млн человек

"Вместе с тем показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей седьмой неделе не превышали эпидемических пороговых величин как по совокупному населению, так и среди всех возрастных групп детей. <…> В Москве привиты против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60,0% от численности населения города, из них детей - 1 518 482 (охват - 69,7%)", - говорится в сообщении.