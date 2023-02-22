Перечислены опасные последствия энцефалита для здоровья детей

Невролог Артур Уляков рассказал, как энцефалит протекает у детей. Об этом написали «Известия».

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При данном заболевании воспаляется вещество головного мозга, развивается инфекционный или инфекционно-аллергический процесс. Он обусловлен взаимодействием с бактериями, грибками, вирусами.

У взрослых и детей наблюдаются практически одинаковые симптомы. Это – головная боль, тошнота, повышение температуры тела, чувствительность к свету, сонливость, нарушение сознания, эпилептические припадки. В этом случае надо как можно скорее обратиться к врачу. Самолечение опасно для жизни, напомнил Уляков.

Заболевание может привести к головокружениям, затяжным мигреням, менингиту, умственной отсталости, быстрой утомляемости, слабости, нарушению координации работы мышц, параличу, недержанию мочи и кала. Помимо этого, могут появиться нервозность, галлюцинации. Данные последствия энцефалита в редких случаях могут остаться на всю жизнь.