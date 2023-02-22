О чем говорит плохой почерк

Почерк начинает формироваться с раннего детства. Спросили клинического психолога, эксперта по здоровому развитию Валерию Солтан, почему ребенок пишет криво и неразборчиво. Это свойство характера или тревожный симптом?
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Умение чисто и аккуратно писать от руки — это показатель, что мозгу не сложно. Игнорировать этот навык — все равно, что думать, будто можно не учиться считать, ведь калькуляторы и компьютеры делают это быстрее. Это же касается умения вести тетрадь, соблюдая правила «клеточек и красных полей». Если мозг в состоянии это усвоить, значит, и другие занятия, где требуется самоконтроль и дисциплина, ребенку по силам. Поэтому почерк — действительно важный диагностический показатель для нейропсихологов.
Валерия СолтанКлинический психолог, эксперт по здоровому развитию, основатель школы «Как Здорово!»
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Есть мнение, что неразборчивый и «беспорядочный» почерк — это признак гениальности. Однако, по словам клинического психолога, это не так: нестандартное мышление и умение аккуратно писать не связаны друг с другом. Ребенок пишет неаккуратно, потому что не может иначе.
Какой почерк считается «плохим»?
Глядя в тетрадь ребенка, нейропсихолог обратит внимание на следующие критерии:
читабельность: наклон и размер букв, их форма;
нажим: царапает ли ребенок бумагу ручкой или едва касается поверхности листа при письме;
организованность письма, проще говоря, почерк: мельчит ребенок или пишет широко, соблюдает ли отступ между буквами и словами, соединяет ли буквы между собой;
количество помарок: учителя часто используют термин «грязная» тетрадь, когда ребенок делает много исправлений.
Красивый и аккуратный почерк — это не врожденный талант, дети учатся ему постепенно. Если развитию ничего не мешает, с 6 до 11 лет у детей формируется навык сознательного письма. То есть писать бегло еще не получается, но ребенок в этом возрасте пишет сосредоточенно и может контролировать написание каждой буквы. Примерно к 14 годам появляется графическая зрелость — почерк сформирован, навык письма автоматизирован. Ребенок уже не задумывается, как писать. В этом возрасте у детей часто портится почерк, потому что они торопятся и не придают значения качеству письма.
Валерия СолтанКлинический психолог, эксперт по здоровому развитию, основатель школы «Как Здорово!»
Как объяснила эксперт по здоровому развитию, у плохого почерка много причин. Одна из самых распространенных — это неудобная поза при письме. В лучшем случае это легко исправить, подобрав правильную ученическую мебель: колени должны быть согнуты под углом 90 градусов, а расстояние от стола для глаз быть не меньше 30-35 см.
Если же все условия созданы, а школьник все равно не может выдерживать правильную позу хотя бы 15-20 минут, это может говорить о слабости мышечного корсета, плечевого пояса, шеи и кистей рук.
Гипермобильность суставов, когда суставы слишком подвижны — появляется небрежность в письме, сложно удержать строку, буквы неровные, нажим слабый. Такое состояние суставов может быть связано с особенностями обмена веществ.
Повышенный или пониженный мышечный тонус в плечевом суставе. Напряжение в большой грудной мышце. Подвывих или перелом ключицы. Смещение шейных позвонков. Часто все это — следствие родовых травм.
Младенческие рефлексы, которые по разным причинам вовремя не интегрировались, то есть не угасли. При таких «ошибках» в развитии дети часто становятся неловкими, суетливыми, зажатыми, невнимательными. Конечно, это отражается и на качестве почерка.
Нарушение зрительного восприятия и зрительно-пространственных представлений. Это касается не физического зрения, а того, как мозг считывает и анализирует зрительную информацию. То есть ребенок действительно может «не видеть» линии и границы строчки. Психолог обратила внимание, что зрением может быть все в порядке, просто по разным причинам мозг игнорирует, не замечает часть «картинки». Обычно дети с такими нарушениями не любят рисовать и читать, они рассеяны, устают в толпе.
От причины плохого почерка зависит и способ коррекции. Хорошая новость в том, что почерк можно исправить, улучшить с помощью специальных упражнений — нейрокоррекции. Они восполнят «пробелы» и научат мозг контролировать весь процесс письма.
Игнорировать проблемы точно не стоит: плохой почерк снижает самооценку ребенка, потому что из-за замечаний он оказывается в «состоянии неуспеха». То есть начинает привыкать, что все делает недостаточно хорошо и от него никто не ждет больших успехов. Это катастрофа для мотивации — учебной и не только.
Кроме того, часто плохой почерк — это лишь вершина айсберга, симптом, за которым скрываются проблемы. Они не несут угрозы жизни или здоровью — у людей с неразборчивым и неаккуратным почерком не меньше шансов на блестящую карьеру и личное счастье, чем у обладателей каллиграфического почерка. Вопрос в усилиях и препятствиях, которые ребенку придется преодолеть.
Плохой почерк — это признак того, что писать трудно, что это требует особых усилий и ресурсов от организма. Представьте, что вы танцуете со связанными ногами и руками — насколько красивее и искуснее будет ваш танец, если вы освободитесь от оков.
Валерия СолтанКлинический психолог, эксперт по здоровому развитию, основатель школы «Как Здорово!»
Что касается «слишком» аккуратного и выверенного почерка, само по себе это не патология, по словам психолога. Правильнее судить не по почерку, а по общему состоянию ребенка. Если его перфекционизм в письме не связан с повышенной тревожностью или переутомляемостью, повода для переживаний нет.