О чем говорит плохой почерк

От причины плохого почерка зависит и способ коррекции. Хорошая новость в том, что почерк можно исправить, улучшить с помощью специальных упражнений — нейрокоррекции. Они восполнят «пробелы» и научат мозг контролировать весь процесс письма.



Игнорировать проблемы точно не стоит: плохой почерк снижает самооценку ребенка, потому что из-за замечаний он оказывается в «состоянии неуспеха». То есть начинает привыкать, что все делает недостаточно хорошо и от него никто не ждет больших успехов. Это катастрофа для мотивации — учебной и не только.



Кроме того, часто плохой почерк — это лишь вершина айсберга, симптом, за которым скрываются проблемы. Они не несут угрозы жизни или здоровью — у людей с неразборчивым и неаккуратным почерком не меньше шансов на блестящую карьеру и личное счастье, чем у обладателей каллиграфического почерка. Вопрос в усилиях и препятствиях, которые ребенку придется преодолеть.



Плохой почерк — это признак того, что писать трудно, что это требует особых усилий и ресурсов от организма. Представьте, что вы танцуете со связанными ногами и руками — насколько красивее и искуснее будет ваш танец, если вы освободитесь от оков.

Валерия Солтан Клинический психолог, эксперт по здоровому развитию, основатель школы «Как Здорово!»