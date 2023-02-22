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1 час назад

Шесть способов приучить ребёнка к здоровому образу жизни

Ferra.ru

По словам доктора Асмы Хан, педиатра из OSF HealthCare в Рокленде, штат Иллинойс, дети с лишним весом больше склонны к развитию сахарного диабета. Также они испытывают ощущение изоляции от других, могут страдать от низкой самооценки. Вот шесть рекомендаций, которые помогут ребёнку начать вести здоровый образ жизни раньше.

Шесть способов приучить ребенка к здоровому образу жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Прежде всего, для формирования привычек к здоровому образу жизни нужно научить ребёнка отслеживать сигналы голода и сытости. Очень легко есть только потому, что стало скучно. Но важно понимать, голодны вы или нет.

Для того чтобы было проще определить, сколько еды накладывать ребёнку, используйте детские тарелки. На одной её половине должны лежать овощи и фрукты, на другой - постный белок (рыба, курица, бобы) и цельное зерно (овсянка, цельнозерновой хлеб, коричневый рис).

Выбирайте при этом здоровые закуски. Среди них - морковь, хумус, яблоко, чипсы из капусты. Старайтесь избегать закусок, содержащих много жира и сахара.

Покупайте домой как можно меньше вредной пищи. Тогда не будет соблазна съесть что-то подобное.

Заставляйте детей двигаться. Стремитесь, чтобы физической активности в день уделялось не менее часа.

Также ограничьте время, которое ребёнок проводит перед экраном, до двух часов в день. Кроме того, дети не должны ночью в своих комнатах пользоваться смартфонами или другими подобными устройствами.

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