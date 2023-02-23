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25 минут назад

Папа в декрете: мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком

Мир24

23 февраля все мужчины получают поздравления, особенно папы. Современные отцы – это не только мужественные добытчики, но и трогательные, заботливые родители. Если нужно, даже готовы в декрет уйти, пока супруга работает, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Папа в декрете: мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком
Фото: UnsplashUnsplash

Для семерых детей Борис Готовцев – настоящий супергерой. Одних развлекает, других успокаивает. Старается уделить внимание каждому ребенку. После прогулки на мужские плечи в этой семье ложатся и домашние хлопоты. Нужно успеть убраться к приходу с работы супруги.

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Многодетный папа меняет памперсы и кормит из бутылочки не хуже умелой няни. Сидеть дома с детьми бизнесмен решил сам. И даже несколько дет назад был «в декрете» – вместо жены взял отпуск по уходу за ребенком.

«Это просто привилегия для меня иметь возможность находиться много времени с детьми, со своими детьми. Влиять на их жизнь, воспитывать их, показывать, что такое папа, что такое мужчина дома», – рассказал многодетный отец Борис Готовцев.

Такую рокировку обязанностей супруги называют семейной договоренностью. Кто в декрете, для них без разницы. Все решают цифры.

«Мужчина – это человек, который любит просчитывать цифры. Если он понимает, что выгодно сейчас выйти ему в декрет по финансовой части», – рассказала многодетная мать Мария Готовцева.

Сутки напролет нянчится со своим малышом и Александр Никитин. Пока супруга строит карьеру, он взял на себя большую часть заботы о ребенке: кормит, купает, укладывает и играет.

«Я в принципе не официально работаю, я фрилансер, фотограф, поэтому так называемый декрет и время с ребенком мне абсолютно не мешают», – рассказал отец Александр Никитин.

Взять отпуск по ходу за ребенком отец малыша может на тех же правах, что и мать. Уйти в декрет он вправе после того, как закончится больничный супруги по беременности и родам. Сотруднику необходимо предупредить работодателя о своем решении за семь недель, взять справку с места работы жены и приложить копию свидетельства о рождении малыша.

Оставаться в отпуске по уходу за ребенком отец может, пока малышу не исполнится три года, а получать пособие – до полутора лет. Размер ежемесячной выплаты составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. Максимальная сумма – почти 34 тысячи рублей, для безработных – немного выше 17. Отпуск по уходу за ребенком в сознании многих россиян традиционно остается «женским делом». Мужчин в этом списке пока всего 2%. Разделить домашние обязанности, когда одну часть декрета с малышом сидит мама, а другую папа, хотят на законодательном уровне. Такие семейные взаимоотношения – мировая практика.

«Это время папа обязательно должен сидеть в декрете. Почему обязательно? Потому что отношение к ребенку, понимание, взаимопонимание в семье. Такая некая цементирующая семейная история», – отметила депутат Государственной думы Российской Федерации Татьяна Буцкая.

Дети,Татьяна Буцкая,Дмитрий Каратаев,Александр Никитин,Госдума,
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