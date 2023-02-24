Брекеты или элайнеры: что больше подойдет ребенку

Формирование неправильного прикуса начинается в раннем возрасте. Вопреки распространенному убеждению, по мере роста ребенка проблема не только не уходит, но и усугубляется. Консультация детского ортодонта необходима ребенку сразу после того, как у него началось прорезывание зубов. В возрасте 2—4 лет наиболее эффективна профилактика формирования неправильного прикуса из-за анатомических особенностей и вредных привычек. В возрасте 6—7 лет, когда ребенок уже слышит просьбы и понимает, что от него необходимо, можно начинать полноценное лечение.

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Оптимальное время для начала лечения — после прорезывания первых четырех резцов на верхней и нижней челюсти. Существует несколько методов ортодонтического лечения детей — пластины, двухчелюстные аппараты, трейнеры, аппараты Марко Росса, брекеты и элайнеры. Каждый из этих методов предназначен для решения своей проблемы.

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Чаще всего формирование неправильного прикуса у детей связано с недостатком места (все зубы не могут поместиться в зубном ряду), с неправильным положением нижней челюсти, с искривлением зубов.

Брекеты предназначены для исправления кривых, выступающих зубов, для закрытия промежутков между зубами. Брекеты помогают исправить прикус, добиться того, чтобы верхняя и нижняя челюсть правильно смыкались и функционировали. Брекеты устанавливаются только на постоянные зубы. Оптимальный возраст для установки — 12—14 лет, и с этим связан один из серьезных недостатков лечения брекет-системами: челюсть ребенка уже во многом сформирована, недостатки ярко проявлены, а само лечение занимает больше времени и протекает более болезненно.

Для решения проблемы скученности зубов лечения только брекетами недостаточно. На первом этапе необходимо провести расширение челюсти при помощи аппаратов, и только после этого исправлять положение зубов при помощи брекетов.

Ортодонтическое лечение для детей при помощи элайнеров лишено всех этих недостатков. Лечение элайнерами можно начать в более раннем возрасте, предупредив возникновение тех проблем, которые потом приходится решать при помощи брекетов. Элайнеры имею больший спектр применения по сравнению с брекетами. С помощью элайнеров можно добиться как расширения верхней челюсти, так и откорректировать положение нижней челюсти. Кроме того, элайнеры используют для профилактика дальнейших нарушений у детей.

В отличие от брекетов элайнеры можно фиксировать на все зубы — молочные и постоянные — в смешанном прикусе. Элайнеры удобнее брекетов, дети проще к ним привыкают и не испытывают дискомфорта при ношении. Лечение элайнерами может быть разбито на несколько этапов, в зависимости от того, какие проблемы возникают у ребенка в данный момент его развития. Результат лечения — ровные зубы и правильно сформированный прикус.